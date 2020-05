Aude (L'amour est dans le pré) face à une "épreuve très difficile"

La candidate de L'amour est dans le pré a un emploi du temps bien chargé. Quand elle n'est pas en train de s'occuper de son exploitation, l'éleveuse de vaches laitières en Bretagne s'occupe de ses enfants Louane (5 ans, née d'une précédente relation) et Raphaël (1 an, fruit de ses anciennes amours avec son prétendant Christopher). Malgré tout, Aude a toujours pris un moment pour répondre à ses abonnés qui lui posent des questions ou lui témoignent leur admiration. Mais dernièrement, la jeune maman a quelque peu délaissé cette habitude et a expliqué pourquoi.

Le 1er mai 2020, jour de la Fête du travail, Aude a eu le droit à un beau dessin de son fils Raphaël. Avec son assistante maternelle, le petit garçon a réalisé un brin de muguet, une belle oeuvre dévoilée par l'ancienne candidate de M6, sur Instagram. "Premier mai, que ce 'brin' de muguet (réalisé grâce à une super assistante maternelle et avec une participation active des pieds de Raphaël) vous apporte plein de bonheur", a-t-elle tout d'abord écrit en légende de sa publication. Elle a ensuite révélé qu'elle vivait actuellement une période difficile : "P.S. je mets toujours un point d'honneur à répondre à vos messages mais je vis actuellement une épreuve très difficile. Je préfère donc me concentrer sur mes enfants et mon travail afin de garder espoir qu'un miracle permette la guérison de mon meilleur ami. Si vous avez des ondes positives en stock, je les lui transmettrai..."

Très vite, ses fans lui ont envoyé tout leur soutien afin de l'aider à retrouver un peu le sourire en cette période particulière. Depuis, Aude n'a pas donné de nouvelles de son meilleur ami. Espérons que sa santé se soit améliorée depuis...