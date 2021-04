Aude (L'amour est dans le pré) maman solo épuisée : elle annonce un grand changement

C'est une période compliquée pour Aude, candidate de la treizième saison de L'amour est dans le pré en 2018. Ces dernières semaines, la jeune femme a même déserté les réseaux sociaux. Et alors que ses près de 25 000 followers s'inquiétaient de cette absence, l'éleveuse de vaches laitières venue de Bretagne donne enfin de ses nouvelles.

Le 25 avril 2021, Aude a partagé un selfie pris en gros plan, sur lequel elle apparaît la mine fatiguée, le visage cerné. "Je ne vous oublie pas. Pour répondre aux messages que j'ai pu lire, ne vous inquiétez pas", rassure d'abord la jeune femme toujours plus amincie. Et d'expliquer cette absence : "Mes journées actuelles sont longues (5h20 réveil, à 23h coucher, 7 jours sur 7), la fatigue s'accumule, alors je prends chaque minute possible pour tenter de me reposer."

Fidèle à elle-même, l'agricultrice reste positive et indique que "la lumière se trouve au bout du tunnel". Surtout qu'elle prévoit de gros changements dans son quotidien ! "Une nouvelle organisation dans ma vie personnelle et professionnelle est en cours de réflexion", lance-t-elle, sans trop en dire sur le sujet. Un message auquel Aude ajoute les hashtags suivants : "#onvousnourrit #lait #producteurslocaux #vaches #bonneherbe #agriculture #mamansolo #agricultrice #Bretagne #fatigue #réflexion #changement #évolution #projets."