Aude (L'Amour est dans le pré) veut un nouvel amoureux : "On verra pour 2021"

En participant à L'Amour est dans le pré en 2018, avec la 13e saison de la célèbre émission de rencontres animée par Karine Le Marchand, Aude avait l'espoir de trouver l'homme de ses rêves, celui avec qui elle passerait le reste sa vie.

Après un coup de foudre avec Christopher, l'éleveuse de vaches laitières avait rapidement fondé une famille avec celui qui avait son prétendant. Elle était déjà la maman de Louane, née d'une précédente relation. De leur amour est né le petit Raphaël, en janvier 2019. Trois mois après la naissance de leur garçon, Aude et Christopher se sont séparés. En mai 2019 donc. "Il vaut mieux être seule que mal accompagnée... Gérer ma vie d'agricultrice et de maman n'est pas simple et est dorénavant encore plus compliqué", avait écrit l'agricultrice sur Instagram, à l'époque. "Je ne savais pas que j'étais la seule à décider de faire un enfant. N'est-ce pas un peu facile de tout mettre sur le dos de la maman ? Est-ce à elle de tout gérer si le couple ne marche pas ?", avait-elle également répondu à un commentaire. La rupture entre Aude et Christopher semblait donc délicate et le papa de Raphaël avait expliqué peu de temps après se battre pour la garde de son fils.

Toujours pétillante et pleine de joie de vivre, Aude n'a pas dit son dernier mot s'agissant de l'amour. L'acolyte d'Emeric espère bien rencontré un nouveau prince charmant et être heureuse !

Vendredi 25 décembre 2020, l'acolyte d'Emeric a publié une vidéo pour adresser ses voeux aux 24 000 personnes qui la suivent sur Instagram. L'agricultrice y dit espérer que chacun a reçu le cadeau qu'il espérait secrètement. "Moi j'avais demandé au père Noël de me faire gagner au lot ou à l'EuroMillions mais j'ai oublier de jouer ça n'a pas marché, a-t-elle d'abord expliqué. Et j'avais oublié de demander un amoureux, c'est ballot ! On verra pour 2021, je demanderai à ce moment là !". Parce que les vaches et le lait n'attendent pas, Aude a ensuite fait savoir qu'elle devait retourner au travail.