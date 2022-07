Aude (L'amour est dans le pré) : Sa maison menacée par un incendie, vidéos impressionnantes

19 300 hectares ont été brûlés en Gironde et Aude, découverte dans L'amour est dans le pré en 2018, voit son habitation située en Bretagne (comme l'indiquait son portrait de l'époque) être menacée.

Comme l'indique la presse ce matin, lundi 18 juillet 2022, un incendie s'est déclaré vers 14h30. A cause du vent et de la chaleur (39 degrés), le feu a déployé une épaisse fumée dans le ciel du Finistère. Au coeur des Monts d'Arrée, plus de 150 hectares de landes ont déjà brûlé et rien ne laisse présager que cela va s'arranger. Aude qui doit vivre non loin de là en est un des témoins.

Elle vient en effet de publier deux vidéos depuis sa maison et on peut constater qu'elle n'y voit plus grand-chose à cause de la fumée. Stupéfaite et forcément inquiète, la maman de Louanne (7 ans) et Raphaël (3 ans), né de ses amours avec son prétendant Christopher, déclare tout en filmant : "Il y a le feu pas très loin de chez moi et la fumée arrive on va fermer toute la maison." On ne sait pas si ses enfants sont avec elle mais comme elle le souligne ensuite, la situation est telle que "cela devient difficilement respirable".

Si le feu se propage dans les prochaines heures, peut-être devra-t-elle partir. On ne le lui souhaite pas. Et croise aussi les doigts pour que l'éleveuse de vaches laitières ne voit pas son exploitation être réduite en cendres.

C'est un nouveau coup dur pour celle qui ne cache pas depuis plusieurs mois qu'elle "survie". Elle qui a perdu 30 kilos en réduisant son apport en nourriture (pour des raisons financières) et en travaillant plus que de raison avait d'ailleurs annoncé espérer un avenir meilleur au mois de juin. Pour ce faire, elle avait dévoilé qu'elle allait changer des choses dans sa vie d'un point de vue professionnel. Un bouleversement qui aura lieu en 2023.

En attendant que celui-ci arrive, on espère pour Aude que sa maison et son exploitation seront épargnées par l'incendie. Cela lui évitera de vivre un nouveau traumatisme comme celui de 2002 où à cause de la "vache folle", elle avait dû faire abattre tout son troupeau.