Aude (L'amour est dans le pré) "en survie" : elle annonce un gros changement dans sa vie

Depuis la fin du tournage de L'amour est dans le pré en 2018, tout n'a pas été rose dans la vie d'Aude. Entre échecs sentimentaux et problèmes financiers, l'éleveuse de vaches laitières semble peiner à sortir la tête de l'eau. À plusieurs reprises, elle a partagé sa détresse et celle des agriculteurs qui se trouvent dans la même situation qu'elle sur ses réseaux sociaux. Mais, au cours du week-end, la maman de deux enfants, Louanne (7 ans) et Raphaël (2 ans), né de ses amours avec son prétendant Christopher dans l'émission de M6, a annoncé vouloir tourner une grande page dans sa vie.

"2023 va m'apporter un énorme changement qui va impacter fortement ma vie professionnelle et personnelle", a-t-elle révélé. Et de poursuivre bien mystérieuse : "Il m'a fallu longuement réfléchir, se renseigner, comparer... pour trouver une solution qui va me permettre d'arrêter de survivre pour commencer à vivre. En tout cas, l'avenir me dira si mon choix a été le bon. A votre avis, quelle décision ai-je prise ? #suspense."

Les internautes ont alors émis plusieurs suppositions en commentaires. Ils ont par exemple imaginé qu'Aude pourrait arrêter son travail d'agricultrice pour reprendre l'enseignement ou encore qu'elle aurait pour projet de gérer une maison d'hôte. Quoi qu'il en soit, tous ne lui souhaitent que le meilleur pour la suite.