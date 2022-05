Aude (L'amour est dans le pré) "toujours debout" malgré les coups durs : son visage fatigué la trahit...

Aude a été révélée au grand public en 2018, lors de sa participation à L'amour est dans le pré. L'éleveuse de vaches qui avait attendri les téléspectateurs a même eu un enfant, un petit Raphaël avec son prétendant Christopher. Le couple est depuis séparé.

Active sur les réseaux sociaux où elle ne cache pas à ses followers les difficultés de sa vie quotidienne, la belle Aude poste aussi des photos et vidéos parfois plus réjouissantes. Vendredi 6 mai 2022, celle qui est aussi maman d'une plus grande fille, Louanne, a publié une séquence d'elle où elle chante I'm still standing (Je suis toujours debout en français) d'Elton John. Un choix qui fait peut-être référence à ce qu'elle disait en février dernier, à savoir qu'elle "survivait", "s'accrochait", alors qu'elle fait face à de gros problèmes financiers à cause de son dur métier.

C'est la première fois qu'on la revoit depuis fin février justement où elle s'amusait avec des filtres. Si cela faisait longtemps qu'elle avait éclairci ses cheveux, cette fois ces derniers sont plutôt laissés au naturel, d'une teinte blanc-gris. Et quand bien même, elle semble en forme, Aude affiche néanmoins des traits tirés. Ses followers ont remarqué qu'elle avait les cheveux qui ont poussé ce à quoi elle répondu qu'elle n'avait pas le temps d'aller chez le coiffeur.