Aude (L'Amour est dans le pré) : Défigurée, passage aux urgences pour la nouvelle année

La nouvelle année commence mal pour Aude. L'ancienne candidate de l'émission L'Amour est dans le pré (saison 13) a été défigurée suite à un accident dans sa ferme. Le 1er janvier 2021, la jeune femme est apparue avec le visage gonflé et une énorme blessure au niveau du front. En légende, elle écrit : "Jeu des 7 différences (bon okay il n'y en a pas 7): ma tête au 31 décembre 2020 versus ma tête habituelle. Qui a dit que l'année 2020 finissait bien ? accompagné des hashtags #urgencesosthéo et #bossue.

Quelques heures plus tard, l'ancienne compagne de Christopher a partagé un nouveau cliché où l'on découvre son front ayant doublé de volume. "Jour 1 de l'année 2021. L'hématome descend dans les yeux et je tourne au Doliprane. L'année commence bien" écrit la maman de Louane et de Raphaël avant d'ajouter Le seul avantage est que mes rides du front ont disparues".