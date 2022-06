Audrey Crespo-Mara : Son fils Sékou star du football, les clubs se l'arrachent !

Forcément, suite à ses exploits, Sékou Mara devient un joueur très en demande. Attaquant titulaire chez les Girondins de Bordeaux depuis la saison 2020/2021, l'athlète de 19 ans semble désormais avoir l'embarras du choix vis-à-vis de son avenir professionnel. À l'approche du mercato d'été, il pourrait bien se laisser séduire par les offres de Nantes, Lille, Montpellier ou même de l'Olympique de Marseille, qui s'est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Son départ du FCGB, qui a récemment été relégué en Ligue 2, pourrait toutefois faire beaucoup de déçus du côté des supporters.

Quel que soit son choix, Sékou Mara est assuré de rendre fière sa maman journaliste. Pour rappel, avant de se mettre en couple avec Thierry Ardisson il y a plus de dix ans, Audrey Crespo-Mara était mariée à l'entrepreneur Aliou Mara, père de ses deux fils Sékou et Lamine (16 ans). "Je suis fière de mes deux enfants. Je vois mes deux enfants devenir grands. Ils sont vifs, intelligents et pleins d'amour", a-t-elle déjà confié pour Télé Star.

Lors d'une autre interview, au micro de RFM cette fois-ci, la figure de Sept à Huit (TF1) expliquait par ailleurs s'entendre "divinement bien" avec son ex malgré leur séparation. "Comme tous les couples qui ont des enfants, quand la vie nous amène à divorcer, ce n'est pas fait avec gaieté de coeur. C'est qu'on a peur, moi comme toutes les mamans du monde, de détruire ses enfants. On réfléchit, on veut protéger ses enfants à tout prix".