Audrey Dana, ses problèmes avec son mari Olivier : "Je le quittais tout le temps"

Audrey Dana n'est pas du genre à étaler sa vie privée sur les réseaux. Plutôt discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer son homme, l'actrice s'est affichée au bras de son mari, le producteur Olivier Delbosc, pour la première fois sur tapis rouge il y a peu. Le jeudi 22 juin 2021, lors d'un grand entretien à Gala à l'occasion de la sortie du film Profession du père de Jean-Pierre Améris, la comédienne s'est confiée sur sa relation.

"Cela va faire une dizaine d'années que je suis avec un homme, cinq ans que nous sommes mariés. Nous n'habitons pas ensemble, nous choisissons de nous retrouver, de dormir ensemble, de nous voir", a expliqué Audrey Dana à nos confrères. A 43 ans, elle préfère ainsi largement se retrouver seule quelques jours par semaine. Se quitter pour mieux se retrouver, un équilibre qui leur va bien.

"Nous avons mis beaucoup, beaucoup de temps à nous trouver. A un moment de ma vie, j'ai clairement formulé : 'Je suis prête pour l'amour' et ça a tout déclenché. Aujourd'hui, je ressens pour lui quelque chose de si puissant, de si vrai", confie-t-elle. Pendant des années, Audrey Dana pensait "ne pas mériter d'être aimée" à cause de relations compliquées et abusives. "J'ai eu beaucoup de mal à compter sur mon mari. Je le quittais tout le temps, jamais très longtemps, mais tout le temps. Il fallait que je dépose les armes", se souvient Audrey Dana.

Avec du temps et une aide psychologique, la comédienne est parvenue à surmonter ses blessures. "Je suis partie à l'étranger pour suivre une thérapie qui met dans des états de conscience modifiés. Cela m'a permis de faire un énorme pas en avant, de me confronter à mes résistances, à mes démons intérieurs", poursuit-elle, définitivement apaisée.

Retrouvez l'entretien d'Audrey Dana en intégralité dans le dernier numéro de Gala.