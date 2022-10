Audrey Tautou maman d'un "petit trésor", elle confirme enfin ! Confidences sur son immense bonheur

C'est sur grand écran, à la fin des années 1990, que le public a découvert Audrey Tautou. Après avoir tourné pour Tonie Marshall, Jean-Pierre Jeunet lui offre le rôle de sa vie dans Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain. La consécration. La comédienne embarque dans un tourbillon de gloire et de succès retentissant : L'auberge espagnole, Un long dimanche de fiançailles, Ensemble, c'est tout, Coco avant Chanel, La Délicatesse... Les propositions s'accumulent autant que les tournages. Mais depuis quelques années, Audrey Tautou a pris ses distances avec le cinéma pour se consacrer, en partie, à l'un des plus beaux rôles qui lui ait été donné d'interpréter : celui de maman.

Je n'en avais jamais parlé publiquement

Dans les pages de Vanity Fair, Audrey Tautou s'est confiée sans fard sur la maternité, un sujet qu'elle n'avait jusqu'alors jamais abordé publiquement. Oui, elle est devenue maman en février 2019 après avoir eu recours à l'adoption : "Je n'en ai jamais parlé publiquement, jamais ! Si je l'évoque, c'est que je ne peux pas taire le coeur de ma vie. Ce serait une interview un peu fausse, si je ne vous en parlais pas." Subtilement, elle revient sur le long parcours qu'elle a traversé et qui a failli lui faire baisser les bras : "Après de très nombreuses années de combat, incertain, traumatisant, j'ai connu ce bonheur qui va au-delà de ce que j'espérais. Les moments que je passe avec mon petit trésor, je me suis permis de ne pas les rater sous prétexte que je devrais travailler. Ces moments n'ont pas de prix."

Cette vie de famille loin des tournages ne l'empêche pas d'avoir des projets sur le feu. Elle travaille d'ailleurs sur l'écriture d'un scénario et une histoire pour enfants qu'elle va illustrer. Une fois tous ces projets terminés, Audrey Tautou pourra revenir à ses premières amours, ou pas ! A l'été 2016, elle confiait ne pas adorer la vie sous le feu des projecteurs : "Je vis très bien d'être à l'ombre. Je ne raffole pas d'attirer l'attention." A l'époque en couple avec Yann Le Bourbouac'h dont elle est séparée depuis, elle faisait part à Paris Match de ses désirs de maternité sans pour autant se mettre la pression : "J'en ai vraiment envie et j'espère que cela m'arrivera. J'adore les enfants et j'ai toujours voulu en avoir. Si cela n'arrive pas, ce ne sera pas un drame. Je pense qu'on peut s'épanouir dans la vie d'une manière différente." Audrey Tautou n'aura finalement pas besoin de le découvrir.