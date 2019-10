Audrina Patridge en couple avec un acteur de la série "Desperate Housewives"

Le couple a officiellement divorcé en 2018, après qu'Audra Patridge a accusé son mari de violences domestiques. Accusations qu'il a de son côté démenti. Elle a d'ailleurs évoqué cette période douloureuse dans un épisode de l'émission de télé-réalité The Hills : New Beginnings, diffusée plus tôt ce mois d'octobre : "J'ai juste traversé beaucoup de choses sur le plan personnel, a-t-elle confié à sa copine Heidi Pratt devant les caméras. Avec le procès et la garde [de sa fille, NDLR], tout à la fois. C'est dur." De son côté, Josh Henderson a fréquenté la chanteuse Ashley Simpson (entre 2002 et 2003), la comédienne Brittany Snow (entre 2007 et 2008) et l'animatrice télé Andre Boehlke de 2013 à 2016.