Aurélia (L'amour est dans le pré) en deuil et célibataire ? Elle fait deux annonces fracassantes

En plus de cette disparition douloureuse, Aurélia doit également surmonter des difficultés dans son couple. Folle amoureuse de son Aurélien depuis plus de deux ans, la jolie brune qui est aussi maman de deux enfants semble être sur le point de mettre un terme à cette idylle, si ce n'est pas déjà fait... Contactée par nos confrères de Public, elle a évoqué quelques complications. "Ces derniers mois ont été amoureusement difficiles pour moi... Je crois que nous n'allons, hélas, pas dans la même direction et c'est difficile pour moi d'en parler actuellement", a-t-elle déclaré avec peine.

Si elle n'est pas plus rentrée dans les détails, Aurélia a donc confirmé être dans une nouvelle passe difficile de sa vie. Malgré ces peines, elle peut compter sur le soutien de ses proches, dont Karine Le Marchand avec qui elle entretient toujours des liens très solides. "On s'appelle régulièrement et on se voit dès que possible (...) C'est ma confidente, elle sait m'épauler et être de bon conseil dans les épreuves de la vie. (...) La vie est courte, les épreuves que nous subissons tous me poussent à puiser ma force dans les bons moments que nous offrent nos amis, notre famille, tous ceux qu'on aime. Je trouve mon moteur dans ces moments-là, et j'ai cette chance d'être très bien entourée", a-t-elle conclu.