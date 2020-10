Aurélie Dotremont scandalisée : écartée à la dernière minute d'un tournage, elle répond cash

Les années passent mais Aurélie Dotremont ne perd pas son caractère bien trempé. Jeudi 22 octobre 2020, la jolie Belge de 29 ans s'est saisie de son compte Snapchat afin de crier sa colère concernant une annulation de dernière minute de sa participation à une émission de télé-réalité.

Aurélie Dotremont s'est fait plutôt discrète à la télévision depuis sa dernière participation aux Anges 11, diffusée en 2019. Ses fans pensaient donc qu'elle ne ferait plus son retour dans un programme de télé-réalité, étant donné qu'elle avait une vie plus posée. Pourtant, elle avait accepté de participer à la prochaine saison de la Bataille des couples (TFX) avec son compagnon Dylan. Le tournage devait prochainement débuter, le couple avait donc tout prévu pour le grand départ. Malheureusement, ils ont eu une bien mauvaise surprise hier et la jeune femme n'a pas tardé à l'annoncer.

"Je vous annonce ici que notre participation a été annulée à une semaine du départ. C'est une décision qu'a prise TF1", a-t-elle tout d'abord écrit. Quand elle a rédigé ce message, Aurélie Dotremont ne savait pas pour quelle raison elle avait finalement été écartée au dernier moment. "Cela fait une semaine que l'on court partout, pour faire les tests qui se sont avérés bons. Le contrat était signé. J'ai carrément convaincu Dylan de le faire pour qu'aujourd'hui, à une semaine du départ (après avoir acheté toutes les tenues de sport orange possible dans les magasins), on m'appelle pour annuler. Je vous avoue que mon ego en a pris un coup", a-t-elle poursuivi.

Aurélie Dotremont en colère

Peu de temps après, Aurélie Dotremont a finalement eu la production de La Bataille des couples au téléphone. Et elle a reçu des explications qui ne l'ont guère convaincue : "Je pense qu'ils ne savent plus trop quoi me dire... Première excuse : il y a eu un casting avant le Covid, du coup il passe avant toi. Excuse numéro deux : il y a eu un bug chez le docteur ou chez le psy qui n'a donc pas donné son accord. En gros, je mentais avant mais, depuis la sortie de mon livre, je ne peux plus mentir. Et bizarrement, les deux m'ont dit que c'était bon. Donc en dix ans de télé, c'est quand je suis le plus stable dans ma vie qu'on ne valide pas. Excuse numéro trois : des couples se sont formés dans La Villa des coeurs brisés et donc, ils prennent la place avant les autres. Mais je connais tout le casting (d'ailleurs si j'étais une m****, je spoilerais mais je ne le ferai pas) et il n'y a que moi qui a sauté."

Aurélie Dotremont ne s'est pas arrêtée là. Elle a révélé avoir déjà "un passé" avec TFX. "Et à une semaine du départ, on me dit que TF1 ne valide plus (...) Dans leur casting, ils ont pris des gens qui à l'époque étaient mentalement instables et qui auraient dû être enfermés, mais ils ont peur de moi, c'est dingue", a-t-elle conclu. Elle aurait pu se consoler en participant à la prochaine saison all stars des Anges, car elle a été contactée. Mais hors de question pour la candidate d'accepter leur proposition.