Aurélie Pons dénudée : cette photo magnifique de la comédienne qui n'était pas "une provocation"

Une photo provocatrice ?

Quelques mois plus tard, Aurélie Pons posait totalement nue en couverture du magazine Technikart. Une une qui "n'est pas une provocation", il s'agit d'un "shooting de plus dans une carrière de mannequin" précisait-elle, avant d'ajouter ceci : "Je ne vais pas me justifier sur le fait d'être dénudée sur la photo. Cela me semble ridicule étant donné le monde dans lequel on vit aujourd'hui et la société actuelle. Personne ne nous fera croire qu'apercevoir un dos, une épaule et des mollets a une quelconque signification sexuelle ou provocatrice."

Elle profitait également de cet entretien pour clarifier la situation après son départ précipité du concours Miss France. "Mon élection reste dans mon esprit mais, pourtant, elle déjà bien lointaine. Le sujet est définitivement clos depuis la remise même de 'ma couronne'" indiquait-elle. Depuis, celle qui vient de poser dans un sublime bikini zèbre sur son compte Instagram brille à la télévision en tant qu'actrice.