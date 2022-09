Aurélie Pons en bikini zèbre, Agustin Galiana totalement conquis

Aurélie Pons déjà nostalgique de Clément Rémiens dans Ici tout commence

Le mardi 30 août dernier a démarré la saison 3 de Ici tout commence. Une saison qui se déroule sans Clément Rémiens, qui jouait le personnage de Maxime Delcourt, l'ex-amant de Salomé. Dans une interview accordée à nos confrères de Télé Jours, Aurélie Pons a évoqué la relation qu'elle entretient avec l'acteur de 24 ans dans la vraie vie : "On s'appelle régulièrement. On est très proches. Actuellement, il voyage. C'est devenu un ami. C'est un gars exemplaire. Cela va être vraiment très triste sans lui au château, parce qu'il fait régner une espèce de bienveillance, de sérénité et de joie sur le plateau, autour de lui", a-t-elle exprimé. Auparavant, en septembre 2021, elle avait déjà évoqué sa relation avec le jeune homme dans une interview à Télé Loisirs : "Nos points de vue se ressemblent, il n'y a aucun problème entre nous. On se dit les choses honnêtement, il n'y a pas de fausse psychologie. Même si parfois il peut y avoir de la maladresse, on sait que l'on en rigolera et c'est très important car on travaille vraiment toujours ensemble."