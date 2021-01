Aurélie Pons (Ici tout commence) en couple : coulisses d'un projet commun avec Carlos

Aurélie Pons est une jeune femme amoureuse. Depuis trois ans, elle est en couple avec un certain Carlos. Et sur les réseaux sociaux, l'actrice d'Ici tout commence n'hésite pas à partager certaines de leurs aventures.

Son personnage Salomé connaît une vie amoureuse tumultueuse dans la célèbre série de TF1. Récemment, l'étudiante de l'Institut Auguste Armand a fait une fausse couche, un drame qui a provoqué sa rupture avec Louis (Fabian Wolfrom). Fort heureusement pour Aurélie Pons, sa vie amoureuse est bien moins compliquée. Le 1er janvier 2018, son regard a croisé celui de Carlos, un beau mannequin tatoué. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés.

Le couple réalise parfois des shooting ensemble. Le 17 janvier, la belle blonde de 24 ans a d'ailleurs partagé l'une de ces collaborations en story. On peut y voir Aurélie Pons et Carlos dans un ascenseur, face à face, en train de se regarder amoureusement, des lunettes de soleil vissées sur le nez. L'actrice et modèle photo a ensuite partagé quelques clichés de leur séance en amoureux (à découvrir dans le diaporama).

C'est aux Philippines qu'Aurélie Pons et Carlos se sont rencontrés. "Depuis que nous nous sommes rencontrés aux Philippines, le 1er Janvier 2018, ma vie a changé. Qui aurait pu croire qu'il serait possible de rencontrer son âme soeur à l'autre bout du monde sur une si petite île. Je me souviendrai toujours de notre premier baiser sur l'îlot paradisiaque de Kalanggaman. Notre Road trip des Philippines, nos retrouvailles en Indonésie à Bali, l'Europe, Nyons, Bandol, Paris, l'Andalousie, Barcelone... Je vis un conte de fées depuis que tu es entré dans ma vie. Tu es mon partenaire de voyage, mon partenaire du quotidien, mon ami, mon amour, mon héros. Je t'admire. J'ai tant appris de toi, de ta franchise, ta sincérité, ton respect, ta joie de vivre, tes valeurs. Tu es la plus belle personne de l'intérieur comme de l'extérieur que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime un peu plus qu'hier, un peu moins que demain", avait écrit l'ancienne Miss sur Instagram.