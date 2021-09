Aurélie Vaneck comblée : rare photo avec sa fille Charlie, un moment plein de grâce

Grâce à Aurélie Vaneck, il y avait encore comme un air de vacances sur Instagram, le mardi 7 septembre 2021. L'actrice qui a interprété Ninon Chaumette durant plusieurs années dans Plus belle la vie (France 3) a partagé une rare photo en compagnie de sa petite fille Charlie (5 ans et demi, fruit de son union avec Sébastien Alquier).

Aurélie Vaneck est une femme comblée, notamment grâce à sa Charlie qui égaye son quotidien. Un amour et un bonheur qu'elle a souhaité mettre en avant sur son réseau social en lui faisant une belle déclaration. "Prendre soin de soi à chaque instant, cultiver la joie et les bonheurs simples, ne pas s'identifier à la vague mais la laisser aller. Nous sommes l'océan, les vagues ne sont que des émotions qui passent...#etoiledemer #baindejoie #merci", peut-on lire en légende d'une photo de la femme de 38 ans et sa merveille en pleine baignade. Tout sourire, mère et fille sont en train de faire l'étoile de mer dans l'eau.