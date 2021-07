Aurélie Vaneck maman : rare photo de sa fille Charlie aux airs de superstar

Ça pousse ! Aurélie Vaneck a partagé une nouvelle photo de sa petite dernière Charlie (5 ans) mardi 27 juillet 2021 en story Instagram. L'ancienne comédienne star de Plus belle la vie a réussi à l'immortaliser lors d'un voyage à Bordeaux où la chaleur était bel et bien présente. À tel point que la fillette qui a bien grandi s'est rafraîchie auprès d'une fontaine à eau (voir diapo).

Son adorable robe blanche lui donne apparemment des airs de Marilyn Monroe d'après sa célèbre mère, laquelle fait alors référence à l'une des scènes les plus connues du film Sept ans de réflexion, où l'icône des années 50 fait sensation dans une robe blanche qui se soulève à cause d'une bouche d'aération du métro dans les rues de New York. "Charlie Monroe à Bordeaux... bientôt sur vos écrans", s'est amusée Aurélie Vaneck en commentaire.

La petite Charlie est issue de l'histoire d'amour entre l'ex-interprète de Ninon Chaumette et le bassiste et contrebassiste de 43 ans, Sébastien, avec qui elle partage sa vie depuis neuf ans. Ensemble, ils forment une belle famille recomposée étant donné qu'Aurélie Vaneck est également la maman de Liberté, aujourd'hui âgée de 12 ans et née de ses amours avec Jean-François Salessy, l'ancien conseiller du nageur Florent Manaudou. De son côté, le charmant Sébastien a eu une première fille prénommée Julie, 19 ans.

D'après les confidences d'Aurélie Vaneck en 2019 dans les pages de Gala, le musicien rend le quotidien de toutes les femmes de sa vie très agréable : "Quelle chance d'avoir rencontré un homme comme ça ! C'est un papa moderne qui s'occupe parfaitement de nous. Il aime passer du temps avec nos filles, faire la cuisine, le marché, les devoirs... Et c'est un homme qui s'occupe de sa petite femme lorsqu'elle rentre épuisée."