Aurélie Vaneck et Anne Decis (Plus belle la vie) annoncent une triste nouvelle et prennent une grande décision

Après 18 ans d'existence, la populaire série Plus belle la vie s'arrête. La nouvelle a été officialisée il y a plusieurs semaines et le dénouement ultime est attendu pour novembre prochain. Mais avant de mettre un point final à cette belle et longue aventure, les fans vont avoir le droit au traditionnel prime estival le mardi 5 juillet prochain. Intitulé Retrouvailles, celui-ci sera tout particulier puisqu'il réunira tous les anciens les plus emblématiques de la série.

Aurélie Vaneck fera notamment son grand retour le temps de cet épisode et reprendra son emblématique rôle de Ninon Chaumette qu'elle n'avait pas incarné depuis 2014. La comédienne de 39 ans a alors eu l'occasion de redonner la réplique à ses copains de la fiction de France 3, dont Ambroise Michel (qui joue Rudy Torres) mais aussi Anne Decis (alias Luna Torres) de qui elle est très proche.

La fin d'un cycle

Les deux femmes sont même des associées en dehors des plateaux de tournage pour une marque de bijoux appelée Oma Bloom. Une belle collaboration qui va malheureusement s'arrêter. "Il y a cinq ans, on l'avait montée pour le côté créatif. Mais maintenant, on passe notre temps à faire de la gestion d'entreprise. Alors, on a décidé d'arrêter en fin d'année, bien avant de savoir que Plus belle la vie se terminait aussi. Signe, peut être, que l'on arrive à la fin d'un cycle", a expliqué Aurélie Vaneck.

Si ces projets ont successivement été stoppées, la jolie blonde continue d'avoir un rythme de vie très chargé. "Je suis déjà très occupée entre la comédie, mon cabinet de kinésiologie et mes enfants", a-t-elle souligné. Rappelons, qu'avec son mari Sébastien Alquier, bassiste et contrebassiste, ils ont accueilli une petite fille prénommée Charlie il y a bientôt six ans. Aurélie Vaneck a également une autre fille de 13 ans, prénommée Liberté et née de ses anciennes amours avec Jean-François Salessy, l'ancien conseiller du nageur Florent Manaudou).