Aurélien (Koh-Lanta 2021), sa pharmacie cible d'attaques : "C'est extrêmement blessant"

Le 9 avril, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Koh-Lanta 2021. Une émission qui s'est terminée sur l'élimination d'Aurélien. Le capitaine des Jaunes ne s'attendait pas à partir, notamment parce qu'il se trouvait indispensable sur le camp. Si son départ a fait grincer des dents, d'autres téléspectateurs ont jubilé sur les réseaux sociaux. Et certains sont même allés plus loin comme l'a confié l'ancien aventurier à nos confrères de Public.

Aurélien le dit dès son portrait : il a confiance en lui et sait que ça peut déplaire. Une fois aux Fidji, le pharmacien de 34 ans n'a pas cherché à se mettre en retrait et à cacher sa personnalité. Très vite, il s'est imposé sur le camp et lors des épreuves physiques. Et son comportement n'a pas plus à certains de ses camarades qui ont souhaité l'évincer avant la réunification. Certains téléspectateurs également ne l'ont pas apprécié. "Je reçois énormément de messages bienveillants ! Mais certains confondent confiance en soit et melon. Quand je dis que je suis le meilleur avec le harpon, c'est juste vrai. Et puis je regrette qu'on n'ai pas vu mon côté fun, qui aime chambrer. Dans la vie, je souris énormément", a confié l'aventurier.

Sa compagne, avec laquelle il est depuis quinze ans et qui lui a donné une petite fille de 2 ans, avait songé à cette éventualité avant la diffusion. "On s'est rencontrés au début de nos études. Elle est pharmacienne aussi. Elle avait très peur de l'exposition, mais en voyant la réaction de nos clients, elle a été rassurée", a déclaré Aurélien. Si leurs clients sont bienveillants, ce n'est pas le cas des détracteurs du jeune papa qui se sont un malin plaisir à lui nuire : "Par contre, je subis une campagne de dénigrement sur Google, des avis ahurissants sur ma pharmacie, du style : 'Il m'a proposé une noix de coco'. C'est extrêmement blessant." Des blagues de mauvais goût qui, on l'espère pour lui, prendront rapidement fin.

L'intégralité de l'interview d'Aurélien est à retrouver dans le magazine Public du 16 avril 2021.