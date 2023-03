Aurore Delplace (Un si grand soleil) traumatisée pendant sa grossesse : son douloureux combat pour devenir maman

Aurore Delplace et Kévin Levy forment un couple uni depuis près de quinze belles années. Et de leurs amours est né le petit Aaron, le 8 octobre 2021. Mais avant de réaliser ce rêve, l'actrice d'Un si grand soleil (France 2) et celui de Demain nous appartient (TF1) ont connu des épreuves. Des drames sur lesquels ils sont revenus à l'occasion d'une interview.

La belle blonde de 36 ans, qui incarne Johanna Lemeur dans la fiction de France 2, et Kévin Levy ont pris la parole dans le podcast Les Rencontres de Julie. L'occasion de faire savoir qu'ils sont "assez complémentaires" sur de nombreux domaines comme l'organisation chez eux ou l'éducation de leur fils. Un enfant qu'ils ont ardemment désiré. Mais avant de réaliser leur rêve, l'interprète de Bruno Paoletti et sa belle ont mené un long combat comme l'a rappelé la jeune maman. "J'ai un petit peu galéré et puis Aaron est arrivé. Mais c'est vrai que toute ma grossesse, jusqu'à ce que je sois grosse, j'étais en flip permanent. Donc, ça a été dur de profiter complètement de ma grossesse", a-t-elle déclaré. Et son compagnon d'ajouter : "Ça a été compliqué... Je pense qu'il y a tellement de femmes qui passent par là."

Aurore Delplace a ensuite regretté que ce sujet ne soit pas assez évoqué car "on se sent seule, même si on ne l'est pas". "J'aurais voulu entendre des témoignages de femmes pour savoir comment surmonter ça. Même une fausse couche à quelques semaines, on a beau dire, mais parfois on se projette, on a ce truc en nous" a précisé l'ancienne candidate de The Voice (saison 2, en 2013). Et de rappeler que ce sont de "vraies épreuves".

Un combat déjà évoqué

Ce n'est pas la première fois qu'Aurore Delplace évoque ce triste sujet en interview. En mars 2021, elle révélait qu'elle avait été victime d'une fausse couche auprès de Télé 7 Jours, au moment d'évoquer celle de son personnage. "Le moment fort, pour moi, était celui de la fausse couche. Il y a énormément de femmes qui vivent cela, et je l'ai moi-même vécu aussi. Je trouve ça très bien d'en parler, j'aurais même aimé le développer un peu plus", déclarait-elle.

Quelques mois plus tard, en octobre 2021, c'est auprès de Télé Poche qu'elle s'épanchait sur son combat. "Je l'ai tellement attendu ce petit bébé ! Je suis tellement heureuse que je voudrais crier ce bonheur. Et d'autant plus que j'ai connu quelques soucis : un avortement, une grossesse extra-utérine, une fausse couche...", confiait-elle notamment.