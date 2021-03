Aurore et Jonathan (Pékin Express 2021) : Pourquoi ils ont failli rater leur casting

Le 23 février, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2021. Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance des huit binômes. Parmi eux, le couple de Billy-Montigny (une commune française située dans le département du Pas-de-Calais) Aurore et Jonathan. Mais les tourtereaux - qui ont du mal à avoir un enfant - ont bien failli ne jamais vivre cette folle expérience.

On ne participe jamais à Pékin Express par hasard. Il faut être fan de l'émission et d'aventures pour penser à tenter le casting. Du côté du couple du Nord, c'est Aurore (38 ans) qui regardait le programme depuis la première saison. Mais elle souhaitait avoir le binôme parfait, elle a donc attendu de rencontrer son mari avant de postuler. Jonathan a accepté sans trop y croire comme il l'a confié à La Voix du Nord : "Il y a tellement de candidats ! Je crois que c'est 40 000 pour huit places. Ça faisait une chance sur 5 000 d'être pris." Pourtant les amoureux ont été retenus pour passer le casting. Et ils ont bien failli ne jamais s'y rendre.

A cause des bouchons, ils sont arrivés avec trois heures de retard au premier casting. Un comble pour des candidats qui souhaitent participer à un jeu dans lequel il faut être le plus rapide possible lors des courses. Fort heureusement, les casteurs ne leur en ont pas tenu rigueur. Ainsi, ils ont pu passer toutes les étapes et ont fini par être sélectionnés. Jonathan a appris qu'ils étaient retenus le 23 décembre et il a "comploté avec la prod'" pour faire une belle surprise à Aurore. Ce n'est que le lendemain qu'elle a appris la grande nouvelle en découvrant au pied du sapin une enveloppe contenant une photo de Stéphane Rotenberg.

Très sportif, le beau blond de 35 ans qui est adepte des trails n'a pas eu besoin de se préparer davantage physiquement. Pour Aurore, ce n'était pas la même chose. "Mon seul sport, c'est Candy Crush !", a-t-elle reconnu. Pour ne pas être larguée lors du tournage de Pékin Express, elle faisait donc une séance de musculation quotidiennement ou de la natation. Cela a payé car depuis le début de la diffusion, elle s'en sort comme une cheffe au côté de son époux. Tous deux sont toujours en course et jouent leur place pour l'Ethiopie dans l'épisode du 9 mars.