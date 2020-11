Ava (Koh-Lanta 2020) en couple : "Je suis très bien avec mon 'boyz'" (EXCLU)

Vendredi 13 novembre 2020, un nouvel épisode haut en couleur de Koh-Lanta, Les 4 Terres a été diffusé. Et ce n'est pas un mais deux candidats qui ont été éliminés. D'abord Fabrice, lors de l'épreuve d'immunité, puis Ava au Conseil. L'aventurière du Sud de 27 ans a pourtant tenté de duper ses coéquipiers en faisant croire qu'elle avait trouvé un collier d'immunité. Malheureusement pour elle, ce coup de poker n'a pas fonctionné et, en récoltant six voix contre elle, elle a été éliminée. Pour Purepeople.com, Ava revient sur son départ du jeu et en profite pour évoquer sa perte de poids, les critiques reçues mais aussi son couple.

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Je ne l'ai pas mal vécu parce que je m'y attendais. Il y avait déjà des alliances et en tant qu'ancienne Rouge, j'étais la prochaine sur la liste. Je l'ai donc pris avec beaucoup de philosophie. J'ai tout donné pour trouver un collier, ça n'a pas marché. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Dans tous les cas, je n'avais pas de regret sur mon aventure et ça c'était le plus important. J'ai été moi jusqu'à la fin. Les gens n'avaient pas spécialement envie de voter contre moi parce que j'étais invivable ou une vraie peste donc je trouve que ça s'est fait avec beaucoup de sérénité.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Pour moi ça a vraiment été l'humidité combiné au froid parce qu'on était tout le temps mouillé. Après, la nourriture évidemment parce que ça joue sur l'état physique, la force, la fatigue... tu penses tout le temps à manger !

Quel a été votre premier geste au retour ?

J'ai mangé (rires). Mais ça m'a fait beaucoup de bien Koh-Lanta. Je suis rentrée, j'étais en pleine forme physique et psychologique. J'avais vraiment l'impression que c'était une page neuve dans ma vie, que Koh-Lanta m'avait permis d'ouvrir un nouveau livre. Je me sentais vraiment bien, j'ai repris le boulot direct. Et j'ai beaucoup relativisé, je me suis recentrée sur les choses essentielles comme mes proches, leur dire que je les aime.

Avez-vous ressenti un manque des aventuriers ?

Alors pas du tout. C'est peut-être aussi ma personnalité. Je suis fille unique, mes parents sont enfants uniques donc je n'ai jamais eu de grande famille, j'ai toujours été un peu solitaire et je pense que ça m'a fait du bien de me retrouver un peu seule.

Comment avez-vous réagi en vous découvrant dans le miroir après le jeu ?

Je suis montée sur une chaise pour me voir en entier, toute nue, et quand j'ai vu mon corps dans le miroir j'ai eu l'impression d'avoir perdu dix ans. Je me trouvais vraiment squelettique alors que je pense que je fais partie de ceux qui ont le moins maigri. Mais ouais c'est dingue à quel point le corps peut se transformer. Ça ne m'a pas fait peur mais j'ai été étonnée.

Combien de kilos avez-vous perdu ?



Je crois que j'ai perdu 6-7 kilos. La première semaine après le jeu j'en ai repris et après je me suis stabilisée. Je suis remontée à 62 kilos alors qu'en partant j'étais à 64. Donc j'ai juste repris mon poids de forme.

Comment ont réagi vos proches au retour ?

Ils étaient très émus et ils m'ont trouvé super fine. Sinon les gens qui ne savaient pas que j'étais partie faire Koh-Lanta ont trouvé que j'avais particulièrement bronzé (rires). J'ai dû continuer à mentir en disant que j'étais retournée chez moi en Corse, travailler en extérieur.

Vous sembliez amusée de voir que vous passiez inaperçue dans les premiers épisodes...

Je suis très autodérision et en fait sur Twitter, où les gens remarquent tout, j'ai remarqué que de nombreux internautes disaient qu'on ne me voyait pas. J'ai décidé d'en jouer. Mais ça me fait rire parce que moi je sais comment j'ai été, mes copains aventuriers aussi. J'ai laissé ma trace quoi qu'il arrive.

Justement lors de l'épisode précédent, vous critiquez Laurent et Alix avec Angélique. Sur les réseaux sociaux, certains estiment que c'est culotté de votre part car vous n'avez pas non plus brillé... Qu'avez-vous à répondre ?

Je comprends les téléspectateurs ! On ne me voit pas ou peu pendant plusieurs épisodes et la semaine dernière on me voit et je suis en train de parler de mérite et de Laurent. Forcément, ils se disent 'mais attend, qu'est-ce qu'elle dit elle, elle parle de mérite alors qu'elle mérite rien'. Après c'est le montage qui veut ça, moi je sais ce que j'ai fait, ma ligne de conduite est la même depuis le début, je ne souris pas d'un côté pour derrière aller critiquer. Mais les téléspectateurs je les comprends avec ce montage ce n'est pas trop compréhensible. Ça donne bien le bâton pour se faire battre.

Étiez-vous préparée aux critiques ?

Ah oui bien sûr ! J'ai 27 ans, du coup les réseaux je connais. Je savais très bien qu'en partant faire Koh-Lanta, il y aurait une diffusion et des réactions, des commentaires. Moi-même il m'arrive de commenter des choses, je connais la puissance des réseaux et je sais qu'il y a souvent des commentaires plus ou moins agréables.

Vous êtes discrète sur votre vie privée... Certains se demandent si vous êtes un coeur à prendre... Souhaitez-vous y répondre ?

Au final, Koh-Lanta est un peu représentatif de ma vie, c'est à dire que je reste dans le mystère (rires). Mais blague à part, je ne suis pas du tout du genre à afficher ma vie personnelle mais je ne suis pas un coeur à prendre. Je suis très bien avec mon "boyz" et tout se passe bien.

Recevez-vous des déclarations enflammées ?

Ouais ! T'as des messages que tu ne peux même pas lire tant il y a des fautes d'orthographe et puis il y en a qui se sont bien chauffés. On m'a envoyé des messages très cordiaux, d'autre où on me dit : 'j'ai eu un petit flash, est-ce qu'il y a moyen qu'on aille boire un café ?'. Donc ça fait plaisir. Et dans ce cas là je prends la peine de répondre.

