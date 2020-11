Ava (Koh-Lanta) encore oubliée au montage : sa drôle de théorie pour expliquer son absence

Ce vendredi 20 novembre 2020, un nouvel épisode explosif de Koh-Lanta, les 4 Terres a été diffusé sur TF1. Cette semaine, c'est Angélique qui s'est fait éliminer au conseil, aux portes de l'épreuve d'orientation, et après un coup de poker des garçons du camp. Un dénouement qui a évidemment suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes ont également porté de l'intérêt à un autre détail, ou plutôt à l'absence d'un détail : Ava a encore une fois été coupée au montage.

L'aventurière Corse de 27 ans a vu son flambeau se faire éteindre par Denis Brogniart la semaine passée et, comme le veut la tradition, aurait dû se présenter à la résidence du jury final dès le début du nouvel épisode. Mais voilà, la production a semble-t-il fait l'impasse sur ce passage. Pas vexée pour un sou, Ava a préféré en rire. "Pour ceux que ça intéresse, mon arrivée à la villa des dégoûtés s'est très bien passée", a-t-elle écrit sur Twitter. Une sortie toutefois peu flatteuse et malheureusement à l'image de son aventure à l'écran. Et pour cause, Ava a fait partie des candidats à avoir manqué de visibilité tout au long de la saison. Ce qui lui fait se demander : "Bon, est-ce qu'un de mes exs sort avec la chef monteuse ?" Un trait d'humour qui a beaucoup plu à ses abonnés.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, Ava avait confié avoir beaucoup d'autodérision, ce qui lui permettait de prendre les choses avec recul. "En fait sur Twitter, où les gens remarquent tout, j'ai remarqué que de nombreux internautes disaient qu'on ne me voyait pas. J'ai décidé d'en jouer. Mais ça me fait rire parce que moi je sais comment j'ai été, mes copains aventuriers aussi. J'ai laissé ma trace quoi qu'il arrive", expliquait-elle.