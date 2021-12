Ava Max terrassée par la Covid-19, elle en perd ses cheveux !

Avoir envie de dormir toute la journée, perdre le goût et l'odorat, c'est déjà bien embêtant. Mais la pandémie de Covid-19 a bien des effets secondaires et il est possible, lorsque l'on attrape ce satané virus, d'être victime de chute de cheveux. C'est le cas, notamment, de la chanteuse Ava Max qui a montré l'état de son crâne sur son compte Instagram, le mercredi 29 décembre 2021, à l'aide d'une photographie très parlante... et très alarmante.

Habituellement, Ava Max a un côté des cheveux coupé plus court que l'autre et des couleurs un peu fofolles. Sur les réseaux sociaux, la jeune américaine de 27 ans a montré qu'une partie de ses mèches étaient en train de faire leur grand retour.. puisque les bulbes étaient tombés en masse quand elle était malade, l'année dernière. "Mes bébés cheveux repoussent à nouveau, a-t-elle écrit. Je suis tellement contente qu'ils soient de retour. J'ai perdu énormément de cheveux en attrapant la Covid l'année dernière."

Heureusement, l'année 2020 a aussi eu des bons côtés. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup eu l'occasion de monter sur scène, Ava Max a sorti son premier album - en tant qu'Ava Max, puisqu'elle avait sorti un premier opus en tant que Amanda Kay, son vrai nom - intitulé Heaven & Hell. "Ce qui est gratifiant, dans le fait de faire ça en pleine pandémie, c'est que je peux voir comment il touche tout le monde, est c'est vraiment très inspirant, a-t-elle expliqué à Billboard. Mais c'est évidemment un challenge. On ne peut pas organiser de tournée, se retrouver dans une foule ou faire des câlins aux fans. Ca me manque beaucoup de faire le show." Dieu sait ce que l'année prochaine lui réserve...