Axel (Mariés au premier regard) atteint d'une pathologie rare : "J'ai refusé l'opération"

Il est l'un des candidats de Mariés au premier regard 2022 (M6) qui fait le plus parler. Nombreux sont les téléspectateurs à être attristés par son mariage avec Caroline. Cette dernière, avec laquelle le maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans est compatible à 80%, n'éprouve par d'attirance pour lui et est déçue qu'il ne partage pas ses convictions. Elle est donc très distante, ce qui énerve beaucoup certains internautes qui prennent parti pour Axel. Le jeune homme a donc vu son nombre d'abonnés grimper sur Instagram. Et il se plaît à leur raconter des périodes de sa vie.

Ce lundi 25 avril 2022, c'est le sujet de ses potentiels sportifs qu'il a souhaité mettre en avant sur son fil d'actualité. L'occasion de découvrir que durant son enfance, il a pratiqué le handball. Il était en sélection régionale et était sur le point "d'intégrer le pôle espoir". Mais à l'âge de 14 ans, il a souhaité changer de discipline. Et c'est vers le cyclisme qu'il s'est tourné. "Que dire des premières années avec des victoires et des titres, puis un peu de galères. Finalement de retour sur un vélo après 2 ans de coupure. J'ai décidé de m'investir à fond dans mon sport, en me documentant sur les aspects de la préparation physique et mentale, le matériel. J'ai pu profiter du magasin de mon papa sur Abbeville pour discuter avec les marques et tester le matériel", a-t-il expliqué.

"Je dois passer sur le billard"

Si 2018 a été une année pleine de réussites, 2019 a été marquée par son déménagement dans ses montagnes, en Savoie. Il a alors été attiré par la randonnée. "J'ai délaissé le vélo petit à petit mais surtout, un mal se faisait sentir puisque je ne parvenais plus à tenir des efforts intenses ; après 12 mois de galères on me pose le diagnostic de l'endofibrose iliaque [une pathologie peu fréquente qui se caractérise par une lésion de l'artère iliaque externe au-dessus du pli de l'aine, NDLR]. Pour continuer le cyclisme, je dois passer sur le billard. J'ai refusé cette intervention prévue en Avril 2022", a révélé Axel.

Puis il a confié qu'au départ, il était frustré d'être aussi souvent lassé par les disciplines dans lesquelles il était bon. Mais il a fini par découvrir "le sens du mot multi potentiel" et tout a changé. "Cette capacité à s'intéresser à tout, intensément, à fond et puis passer à autre chose. Ma phrase préférée à ce sujet ? Je ne veux pas vieillir et me dire que je n'ai pas fais ci ou ça dans ma vie. Aujourd'hui, je le vis tellement mieux, car l'année dernière j'ai essayé tellement de choses. L'escalade, le ski de rando en font partie. Cette année, je me sens prêt pour l'alpinisme et les GV avec un gros projet début 2023. Vous pouvez tout faire", a-t-il conclu.