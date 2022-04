Caroline (Mariés au premier regard) en colère contre les experts : "Personne ne m'a prévenue"

Caroline espérait rencontrer l'amour de sa vie grâce à Mariés au premier regard 2022 (M6). Elle était donc heureuse quand elle a appris qu'un homme était compatible avec elle à 80%. Mais l'expérience ne s'est pas révélée positive. Aux dernières nouvelles, elle n'était pas attirée par Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans) et était déçue qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Elle était donc très distante, un comportement qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. La cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans en voulait donc aux experts comme elle l'a confié en interview.

Depuis le début de la diffusion Mariés au premier regard, Caroline est harcelée sur les réseaux sociaux. Une situation qui a fini par la déprimer alors qu'elle est de nature positive. "J'ai pensé à supprimer les réseaux au moment où je n'allais vraiment pas bien et où je n'arrivais même plus à m'occuper correctement de mon fils. Tout cela m'a rendue folle parce que j'ai réalisé qu'à cause de cette émission, j'étais déprimée, alors que je ne l'avais jamais été", a confié la maman de Loup-Gabriel à Alpes et Midi. Elle peut heureusement compter sur le soutien de ses proches. En revanche, pas de nouvelles de Pascal de Sutter et Estelle Dossin.

"J'allais forcément me faire insulter"

Selon Caroline, les experts du programme de M6 sont la cause de tous ses maux, à cause de leur mauvais jugement. "J'en veux aux experts dans le sens où évidemment qu'en me mettant quelqu'un qui ne respectait pas mes critères physiques et psychologiques, je n'allais ne pas tomber amoureuse. En tout cas, pas au premier regard. J'allais forcément me faire insulter et ils le savaient très bien", a-t-elle expliqué. Elle leur avait notamment fait savoir à plusieurs reprises qu'elle souhaitait un homme plus grand. Elle a donc été surprise de découvrir qu'Axel était plus petit qu'elle. Un détail parmi tant d'autres qui a fait qu'elle était mal à l'aise.

Un ancienne candidate en soutien

"Les experts savent que s'il y a un des deux conjoints qui ne tombe pas amoureux, il se fait lyncher parce que les téléspectateurs s'attendent à l'amour, et personne ne m'a prévenue. Personne n'a vérifié que j'allais bien", a poursuivi Caroline. Cette dernière a notamment été en contact avec Solenne (de l'édition 2020) qui a également été critiquée de façon virulente car elle n'était pas attirée par Matthieu. Si c'était à refaire, Caroline ne referait donc pas l'émission.