Solenne (Mariés au premier regard) attaque violemment Matthieu, "le seul fautif"

Froide et ne se laissant pas approcher facilement dans Mariés au premier regard 2020, Solenne a un peu souffert de l'image qu'elle a renvoyée à travers le programme de M6. Elle a souhaité rétablir sa vérité en prenant la parole sur Instagram. Et elle s'en est prise ouvertement à Matthieu.

Si, à l'image, c'est Solenne qui semblait avoir eu des mots durs envers son mari de l'époque, surtout lors de leur voyage de noces, il s'avère que Matthieu n'a pas non plus été tendre avec elle. Sur le célèbre réseau social, la belle blonde a en effet expliqué que lors d'une journée passée sans les caméras, elle a fait comprendre au candidat qu'elle voulait prendre son temps avant de se rapprocher de lui. Chose qu'il a peu appréciée et qui lui a valu d'avoir des propos déplacés envers elle. "Il m'avait répondu qu'il avait toutes les filles qu'il voulait et qu'il sortait avec des mannequins. Il était déçu d'être tombé sur moi. Il m'a dit à plusieurs reprises qu'il cherchait quelqu'un de plus jeune que moi et qu'il était déçu que je n'ai pas un corps très athlétique", a-t-elle raconté.

Ce n'est pas tout. En plus de ces explications, Solenne s'en est prise directement à son ex-mari, qu'elle accuse d'avoir gâché l'aventure : "Il y a eu des fuites cette année puisqu'une personne est allée voir la publication des bans à la mairie. Déjà cela a créé des problèmes en amont (...) Le seul fautif dans cette histoire, c'est toi Matthieu parce que tu es allé voir les bans et tu as foutu tout ce merdier."

Pour le moment, l'intéressé, récemment candidat aux élections municipales, n'a pas réagi.