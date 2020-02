Solenne (Mariés au premier regard), "dure" avec Matthieu : "Je me suis excusée"

Solenne ne pensait pas que son expérience se déroulerait ainsi. La candidate de Mariés au premier regard 2020 (M6) a appris que les experts lui avaient trouvé un homme compatible à 83%. Si, mentalement, Matthieu lui correspondait, physiquement, c'était une autre histoire.

Le jour du mariage, la thérapeute de 33 ans n'a pas caché qu'elle n'était pas attirée par le chef d'entreprise de 42 ans. Lors de la soirée ou du voyage de noces, Solenne s'est donc montrée distante avec son époux. Une situation qui a fini par agacer Matthieu. Ils ont eu une petite discussion au cours de laquelle sa femme lui a dit : "Quand j'ai dit oui, c'était vraiment un effort." Sans surprise, le candidat qui s'est lancé dans la politique a été blessé. Et sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à s'en être pris à la jolie blonde.

Jeudi 20 février, Solenne a donc tenu à faire une mise au point, en story Instagram. "Quand je dis que Matthieu n'est pas mon style d'homme, que je n'ai pas d'attirance physique, on prend ça comme un reproche sur le physique de Matthieu, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pour vous donner un exemple, il y a tout un tas de mannequins qui sont des beaux hommes, mais ce n'est pas pour autant que vous allez être attirés par leur physique ou que ça va être votre style d'homme. On est d'accord ? Cela ne fait pas d'eux des gens qui ne sont pas beaux ou critiquables sur leur physique. C'est simplement que vous n'êtes pas attiré par ce style", a confié la jeune femme dans un premier temps.

"Avec le recul, j'ai pu m'excuser"

Solenne souhaitait donc que les gens qui l'accusaient d'être méchante avec Matthieu comprennent ce point. "Je conçois que mon comportement ait pu blesser Matthieu, je ne l'ai pas compris sur le moment parce que j'étais à bout. Mais avec le recul, j'ai pu m'excuser auprès de lui parce que j'ai réalisé que j'avais pu être très dure avec lui. Je suis loin d'être parfaite. Je sais quand même me remettre en question et avancer. Cette expérience m'a permis de grandir sur certains comportements. (...) Tout n'est pas forcément bien à dire. Du moins, il faut mettre les formes", a-t-elle poursuivi. Et, après avoir remercié les personnes qui l'ont soutenue, elle a admis auprès de ses abonnés que l'expérience avait été "très dure" à vivre pour elle. Mais elle ne regrette pas d'avoir essayé.

Ce n'est pas la première fois que Solenne s'exprime sur son comportement. Interrogée par Télé Loisirs sur son comportement, elle avait confié que des propos qui n'ont pas été filmés l'avaient vexée. "Je pense qu'on s'est vexé tous les deux. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Je pense qu'on s'est renfermé un peu tous les deux en même temps", avait-elle ajouté. Ont-ils réussi à surmonter leur mésentente ? Affaire à suivre...