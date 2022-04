Axel (Mariés au premier regard) et sa grosse barbe : la douloureuse histoire derrière ce choix

Axel n'a pas laissé les téléspectateurs de M6 indifférents, dans Mariés au premier regard 2022. A l'instar de sa potentielle épouse Caroline, le maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans aime la nature et les animaux. Il vit ainsi en montagne avec ses deux chiens. Son physique aussi a beaucoup fait parler. Si lors des épisodes, on peut découvrir que la femme compatible avec lui à 80% s'attardait plutôt sur sa taille, certains internautes ont commenté sa grosse barbe, qui était toutefois moins fournie lors du mariage. Face à tant de commentaires, le jeune homme a dédié une publication sur le sujet.

"Une histoire de taille ?", est intitulé son post de ce lundi 4 avril, car il a bien remarqué que les différentes longueurs de ses barbes intriguaient. Il est en effet tout d'abord apparu avec une barbe de 15 centimètres puis "taillée raccourcie" pour le mariage. "Et enfin aujourd'hui une barbe courte", a-t-il ajouté. Des changements qui sont de son propre chef. Ces poils au niveau du visage, il en prend soin depuis ses 23 ans. Mais un triste événement est venu tout bouleverser, début 2021.

"Suite à une rupture amoureuse, je me suis beaucoup renfermé et je n'étais pas assez fort pour accueillir mes émotions. La déception et la tristesse, mêlées à l'incompréhension que cela provoque, étaient trop fortes et je me sentais submergé. S'en est suivi un jeu de cache-cache émotionnel, où je ne disais rien et ne laissais rien paraître ; où je refusais de voir la réalité en face car j'étais trop faible, dans le déni même. Pour continuer dans ce jeu, pour faire le dur et ne pas donner envie de me parler, j'ai laissé pousser ma barbe de façon excessive. C'était un nouveau subterfuge à cette mascarade, mais cette fois-ci, physique (...) Je pense qu'aucune personne extérieure à mon système ne souhaitait faire ma connaissance et c'est ce que je voulais", a-t-il expliqué.

Il a fallu des mois à Axel pour faire un travail sur lui-même. Et c'est un trek autour du Beaufortain (en Savoie) qui a changé sa vie. "Durant cette traversée, j'ai rêvé absolument chaque nuit d'elle. Et cette dernière nuit de voyage, je lui disais au revoir et surtout je fermais ce chapitre de ma vie. Mon inconscient avait décidé d'ouvrir la porte car il me sentait assez fort pour cette bataille. Et au fond, merci ! Car je ne pouvais pas arriver au mariage en n'ayant pas lâché mon bâton, je me serais volontairement retiré si cela avait été le cas, car personne ne doit endurer des démons nuisibles à une relation démarrant sur de bonnes bases", s'est-il souvenu.

A son retour, Axel a pris la décision de couper un peu sa barbe. Mais il lui "restait une part d'ombre à lever, un masque à faire tomber, une apparence à dépasser". Il fallait que le jeune homme puisse refaire confiance à une autre femme. "J'ai aujourd'hui une barbe qui correspond à mon état d'esprit", a-t-il précisé. Par cette publication, il a souhaité faire comprendre qu'il fallait parfois du temps pour surmonter une épreuve et que parfois, une apparence peut cacher un message bien plus profond qu'une simple tendance.