Axelle Red en deuil : Elle pleure la mort de son père, Roland

C'est pour annoncer une nouvelle terrible qu'Axelle Red s'est emparée de son compte Facebook, mardi 5 novembre 2019. La chanteuse française a annoncé la mort de son père, Roland, à l'âge de 88 ans. Pour lui rendre un ultime hommage, elle a écrit un texte très tendre sur le réseau social. "J'avais jusqu'à présent été épargnée des plus grands chagrins, mais maintenant la vie m'a bien eue", a-t-elle écrit.

"Mais j'ai la reconnaissance d'avoir pu 'partager' ce grand homme, avec mes amis proches, et les moins proches qui ont eu la chance de le croiser sur leur chemin et de marcher à ses côtés", poursuit Axelle Red. Homme politique local, Roland avait consacré sa vie à la ville de Hasselt, en Belgique. "42 ans au conseil municipal, 17 ans échevin. Il volait bien au-dessus des couleurs politiques. Il aimait le mauve, les gens, être honnête et franc. Il aimait rendre service, travailler sans relâche et réaliser des grands projets. 50 ans de barreau, avocat brillant, président du club de foot de Hasselt", écrit l'artiste, qui se rappelle son père comme d'un "homme hors pair".

Durant sa longue carrière, Roland s'est vu remettre plusieurs décorations, comme l'indique Axelle Red. "Ses blagues racontées à la fin de la soirée lors de la remise des insignes de Chevalier des Arts et des Lettres résonnent encore au ministère de la Culture. (...) Jusqu'à Bruxelles où il fut lui-même décoré Chevalier de l'Ordre de Leopold", poursuit-elle. Une perte forcément déchirante pour l'interprète de Sensualité : "On a mal, mais on essaiera de se rehausser à ta hauteur, avec un grand sourire. Tel que tu le voulais."