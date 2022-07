Axelle Red mariée à Philip Vanes : que sait-on du très discret père de ses 3 enfants ?

Parler de sa vie privée ? Pas tellement son dada ! Il est vrai que le public la connaît pour les duos qu'elle forme à la scène - iconique Manhattan-Kaboul avec Renaud en 2002, plus récemment trois titres avec Ycare, en 2018 et 2020. Le duo qu'Axelle Red forme à la maison depuis de nombreuses années, en revanche, l'artiste le garde soigneusement pour elle. On sait simplement que son cher et tendre s'appelle Philip, ou Filip Vanes, et que les amoureux se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes.

C'est sur les bancs de la faculté, quand elle avait 20 ans, qu'Axelle Red a croisé la route de l'homme de sa vie. Elle a épousé Philip Vanes le 21 mars 1998 et a eu, avec lui, trois filles : Janelle, Gloria et Billie, qui ont approximativement 23, 19 et 17 ans. "Je ne reste jamais longtemps loin de mes filles, expliquait-elle en 2011 à Purepeople. Quand je viens à Paris pour donner des interviews, je rentre tous les soirs avec le Thalys pour être auprès d'elles. Ma grande de 12 ans est en pleine puberté et ce n'est pas facile. Elle est adorable mais je me prends dans la tête toutes les erreurs que j'ai déjà faites dans son éducation. Pourtant, j'ai vraiment essayé de bien les élever en communiquant beaucoup."