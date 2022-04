Aya Nakamura, de l'eau dans le gaz dans son couple avec Vladimir Boudnikoff ? Pas si vite...

La rupture entre Aya Nakamura et son amoureux Vladimir Boudnikoff ? Si le couple ne s'exprime que très rarement sur son histoire de coeur, les fans de la populaire chanteuse de 26 ans prennent les devants et parlent pour les tourtereaux. Comme le souligne Public, ces derniers ont repéré quelques étranges indices qui laissent à penser que les choses vont mal. Mais c'est sans doute aller un peu vite en besogne.

Tout est parti de messages partagés par Vladimir Boudnikoff, producteur et réalisateur, dans lesquels on pouvait lire des mots qui ne sont pas vraiment ceux que l'on utilise pour déclarer sa flamme par exemple... Il a partagé un long pavé autour de la notion de pardon utilisant notamment des références religieuses. "À ceux qui ne savent pas pardonner. Je n'ai pourtant que de l'amour pour les miens. Pour ceux qui me connaissent bien. Toi tu t'en bas les reins on verra bien... Apprenez à reconnaître le mal du bien. La rancoeur et la haine gratuite ne ramènent rien de bien. Je connais ma valeur (...) Je n'ai pas besoin de prouver ou me venger pour rien. Love sur vous", a-t-il diffusé sur son compte Instagram. Jusqu'ici, à part un flou autour de la signification réelle de ces messages, difficile alors d'imaginer que la relation entre Aya et Vladimir pouvait être en cause. Oui mais...

Une décision radicale ?

Ce qui a mis la puce à l'oreille des fans de l'interprète des tubes Pookie, Jolie nana ou encore Djadja c'est surtout qu'elle a supprimé de son compte Instagram toutes les (rares) photos où apparaissait son chéri Vladimir Boudnikoff. En revanche, ce dernier affiche lui encore de son côté des photos de son couple, y compris des récentes sur lesquelles on le voit avec leur bébé, une petite fille née en janvier 2022.

Enfin, Public affirmait aussi qu'Aya Nakamura l'aurait "également unfollow sur le célèbre réseau social". Mais, dans les 54 abonnements de la chanteuse sur Instagram, on retrouve pourtant bien le compte de son chéri... A-t-elle alors choisi de ne plus le suivre sur d'autres réseaux ? Twitter par exemple ? Sur le réseau à l'oiseau bleu, elle ne suit en effet qu'une trentaine de comptes et Vladimir Boudnikoff n'y figure pas. Mais est-on au moins certain qu'il est inscrit sur ce réseau ? Un compte à son nom existe bien mais n'est suivi que par 4 abonnés et n'a pratiquement jamais tweeé. Un usurpateur d'identité ?

Affaire à suivre !