Aya Nakamura : Canon en robe fendue pour la Saint-Valentin, son chéri Vladimir craque

Si sa tenue de Saint-Valentin n'a pas coûté excessivement chère, Aya Nakamura sait dépenser ! Elle a récemment gâté Vladimir en lui offrant un bracelet Cartier en or jaune, d'une valeur de 6750 euros. Le jeune papa a apprécié le cadeau de la chanteuse, qui a récemment accouché et donné naissance à une fille. Le prénom du bébé reste inconnu.

Cet enfant est le deuxième d'Aya Nakamura. L'artiste a une autre fille, prénommé Aïcha et née d'une précédente relation. Dans une interview accordée dans l'émission 50 Minutes Inside et diffusée en janvier 2021, Aya révélait l'éducation qu'elle inculte à son aînée : "Des fois il faut prendre sur soi parce que ça demande beaucoup de sacrifices et de temps d'être chanteuse et d'être maman en même temps... Des fois elle me dit 'Maman je t'ai vue à la télé'. Je dis 'oui oui'. Je lui explique que maman était au travail mais il faut qu'elle comprenne que c'est pas juste 'maman la star', je ne veux pas qu'elle se repose sur ses lauriers."