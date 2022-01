Aya Nakamura : Après son accouchement, elle gâte son chéri Vladimir

Par ce présent, Aya a peut-être voulu féliciter Vladimir Boudnikoff pour la naissance de leur premier enfant. Le couple a récemment accueilli une fille. Il s'agit de la deuxième pour l'artiste, déjà maman d'une petite Aïcha.

"On apprend tous les jours. Moi je me dis waouh déjà, qu'est-ce qu'elle grandit vite. Qu'est-ce qu'un enfant ça retient tout. Et je me dis, au final moi quand j'ai eu ma fille, je me suis dit bon bah maintenant j'ai une fille il va falloir que je m'occupe d'elle, que je pense à elle avant moi", confiait Aya dans 50 Minutes Inside en janvier 2021. La chanteuse y avait également évoqué l'éducation qu'elle inculque à sa fille aînée : "Des fois elle me dit 'Maman je t'ai vue à la télé'. Je dis 'oui oui'. Je lui explique que maman était au travail mais il faut qu'elle comprenne que c'est pas juste 'maman la star', je ne veux pas qu'elle se repose sur ses lauriers."

Aya Nakamura, qui a vécu sa grossesse et son accouchement dans la discrétion la plus totale, appliquera certainement les mêmes principes à sa cadette !