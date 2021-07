Aya Nakamura, Imany Faudel, Faudel... tous présents pour la soirée Africa !

C'est une soirée qui s'annonce particulièrement dansante ! France 2 va proposer ce jeudi 29 juillet en première partie de soirée, Africa, le grand concert. Une soirée qui promet de grands moments avec des artistes d'origine africaine qui vont enflammer la scène installée sur la Promenade du Peyrou à Montpellier. Accompagné par l'animateur Claudy Siar, c'est Daphné Bürki qui a été choisie par la chaîne du service public pour présenter cette belle soirée.

Les stars ont répondu présent à l'appel puisque tout au long de cette soirée qui démarrera à 21h05, des artistes musicaux d'origine africaine ou bien ayant un lien fort avec le continent viendront performer sur scène. Et parmi les talents qui seront là, il y aura l'interprète de Djadja, Aya Nakamura. La malienne, née à Bamako il y a 26 ans, viendra chanter ses plus grands succès et pourra oublier pendant quelques heures ses problèmes actuels.

D'autres grands noms de la chanson seront également de la partie avec des artistes que l'on connaît depuis de nombreuses années, à l'image de Faudel et Khaled, les deux chanteurs de raï très célèbres à la fin des années 1990. Faudel viendra sûrement reprendre ses classiques comme Dis-moi et Tellement N'Brick tandis que tout le monde attendra avec impatience que Khaled entonne Aïcha.

Des performances qui devraient beaucoup plaire au public comme aux téléspectateurs, mais ce n'est pas fini puisqu'avec Imany, Tayc et les Magic System, chanteront également. D'autres moments forts sont à attendre ce soir, à l'image de la performance d'Enrico Macias. Le chanteur de 82 ans est toujours en grande forme et il tentera de la prouver sur scène. L'un des grands moments de la soirée devrait également intervenir avec la présence d'Amadou et Mariam. Le duo mythique originaire du Mali offrira au public sa musique africaine envoutante.

Retrouvez Aya Nakamura, Amadou et Mariam et Faudel dans Africa, le grand concert, sur France 2, ce jeudi 29 juillet à 21h05.