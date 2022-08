Aya Nakamura menacée par son compagnon avec une arme à feu : nouvelles révélations !

Mais qu'a-t-il bien pu se passer entre Aya Nakamura et son compagnon Vladmir Boudnikoff pour que tous les deux finissent leur week-end en garde à vue ? Arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche après une querelle extrêmement violente, la chanteuse et le producteur auraient été très agressifs l'un envers l'autre... et une arme aurait même été sortie, selon Le Parisien.

Nos confrères racontent en effet que tout a commencé dans la soirée, lorsqu'Aya Nakamura a rejoint leur domicile de Seine-Saint-Denis avec deux amis à elle. Un geste qui n'aurait pas du tout plu à son compagnon, également son producteur, qui les aurait alors menacés avec une arme. Les invités auraient alors appelé la police, qui a arrêté tout le monde le temps de comprendre la situation.

Les deux amis ont en effet été rapidement relâchés, la chanteuse et son compagnon s'en sortant tous les deux quelques heures plus tard avec des convocations au tribunal pour "violences par conjoint ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours". Passés devant une unité médico-judiciaire, ils se sont en effet vu prescrire trois jours d'ITT chacun, sans que l'on ne sache la nature exacte de leurs blessures.

Si les armes ont ensuite été saisies lors d'une perquisition, la violence de leur soirée inquiète : la chanteuse et son producteur, ensemble depuis 2020, sont parents d'une petite fille, Ava, depuis le début de l'année et qui vit avec eux. L'interprète de Djadja est également maman d'une petite fille, Aïcha, née il y a six ans et qu'elle protège farouchement de toute médiatisation.

Les avocats de la chanteuse n'ont pas souhaité commenter officiellement cette affaire, sortie ce mercredi dans les médias. La chanteuse est également restée très discrète : peu étonnant de sa part, elle qui préfère en général ne pas commenter sa vie privée. En janvier, elle avait cependant réservé une petite surprise à ses fans en leur publiant en story un rarissime cliché de ses deux filles, Aïcha et Ava, allongées dans un lit, le visage caché par un émoji. Une manière pour elle de confirmer la naissance de sa deuxième princesse sans donner trop de détails !