Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff en garde à vue : le couple s'est battu à son domicile

Un été mouvementé pour Aya Nakamura. La chanteuse âgée de seulement 27 ans s'est retrouvée au coeur d'une bagarre avec son conjoint, Vladimir Boudnikoff. Comme le rapporte le site de TF1, le couple a été placé en garde à vue.

Les faits reprochés aux amoureux se sont déroulés le samedi 6 août 2022. Selon des sources proches du dossier, qui se sont confiées à TF1 et LCI, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont été mis en garde à vue au commissariat de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Le motif reproché par la police ? Violences réciproques sur conjoint. Les faits auraient eu lieu à leur résidence. "Après plusieurs heures à répondre aux questions des enquêteurs, l'artiste et son compagnon sont ressortis avec une convocation judiciaire", peut-on lire.

De son côté, BFMTV a eu confirmation de cette garde à vue et précise qu'Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff sont convoqués en novembre prochain, devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour "violences par conjoint avec ITT de moins 8 jours". Les avocats de l'interprète des tubes Pookie, Copines ou encore Djadja - qui a récemment partagé la scène avec la chanteuse américaine Alicia Keys - n'ont pas souhaité s'exprimer pour le moment. La chanteuse elle-même n'a pas encore évoqué l'affaire sur ses réseaux sociaux.

Aya Nakamura est en couple depuis 2020 avec Vladimir Boudnikoff. Elle avait officialisé leur histoire d'amour sur Snapchat. Depuis, les amoureux s'affichent avec parcimonie sur les réseaux sociaux alors qu'ils vivent une histoire très forte. En janvier 2022, la jeune star révélait être devenue maman pour la 2e fois, d'une petite fille fruit de son histoire avec Vladimir. Auparavant, elle était déjà devenue maman d'une grande fille, prénommée Aïcha (4 ans), née d'une précédente histoire.