Aya Nakamura : Mots d'amour et déclaration de son chéri Vladimir Boudnikoff pour ses 27 ans

C'est sûrement dans son comportement qu'Aya Nakamura a passé cette journée du mardi 10 mai. L'ex-ennemie de Nikos Aliagas a soufflé sa 27e bougie et a reposté les nombreux messages de ses proches en story Instagram publiés pour son anniversaire. Parmi eux, celui de Vladimir Boudnikoff, son compagnon ; ils sont donc toujours ensemble malgré de vilaines rumeurs infondées. Le producteur de clips a dévoilé une photo de sa douce, assise sur une table en bois à côté d'un coeur formé par des bougies rouges.

Vladimir Boudnikoff ne s'est pas contenté d'une photo pour rendre hommage à Aya Nakamura. En plus de ce cliché, il lui a adressé une rare déclaration d'amour pour son anniversaire : "Joyeux anniversaire la plus belle des femmes ! Aujourd'hui, c'est ta journée, on va profiter, écrit-il. Merci d'être toi, merci pour tout ce que tu as fait, pour moi, pour nous, pour notre petite famille." Des mots doux qui sont allés droit au coeur de la chanteuse, touchée par cette preuve d'amour publique de son chéri.

Vladimir Boudnikoff et Aya Nakamura ont officialisé leur histoire à la fin de l'année 2020 sur les réseaux sociaux. Depuis, ils filent le parfait amour et partagent plusieurs de leurs moments passés en amoureux avec leurs abonnés respectifs sur Instagram. De quoi faire taire les mauvaises langues et balayer d'un revers de main toutes les difficultés que certaines personnes aux mauvaises intentions veulent mettre sur leur chemin.

Ils ont d'ailleurs réservé une grande surprise à leurs fans en début d'année : la naissance d'une petite fille prénommée Ava. Aya Nakamura avait bien caché son jeu puisque personne n'était au courant de cette grossesse. S'il s'agit de son premier enfant avec Vladimir Boudnikoff, l'artiste de 27 ans était en réalité déjà maman d'une autre petite fille, Aïcha, 5 ans, née d'une précédente relation. La relève est bien partie pour être assurée.