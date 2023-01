Aya Nakamura retirée à ses parents et placée en foyer : un sujet "trop personnel" qu'elle refuse d'aborder

Une rupture difficile

"J'ai toujours dit que je chantais ce que je vivais", a-t-elle ajouté dans la foulée. Car effectivement, elle n'hésite pas à parler de sa vie intime dans ses morceaux, l'un de ses plus gros titres, Djadja, étant inspiré d'un jeune homme mystérieux qui lui aurait menti et propagé de fausses rumeurs sur elle. Et pour rester sur l'aspect sentimental, Aya Nakamura est aujourd'hui, pour rappel, séparée de Vladimir Boudnikoff, le père de sa fille Ava (elle est également la maman d'Aïcha, née il y a sept ans d'une précédente relation).

Un producteur et manager, avec qui elle a connu une séparation sulfureuse, puisqu'en novembre dernier, BFMTV révélait qu'ils allaient tous les deux être jugés pour "violences par conjoint avec ITT (incapacité totale de travail, ndlr) de moins de huit jours", pour des faits datant de l'été dernier. Un procès qui a été repoussé et qui se tiendra finalement le 26 janvier prochain. Une date qui correspond également à la sortie de son nouvel et quatrième album DNK. Un projet très attendu, alors qu'elle vient tout récemment de vendre en un temps record les places de ses trois concerts qui se tiendront à l'Accor Arena les 26, 27 et 28 mai prochains.