Aya Nakamura séparée de Vladimir Boudnikoff ? Son message très parlant qui a soudainement disparu

Serait-ce la fin entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ? La chanteuse de 27 ans a glissé un bref message qui n'est pas passé inaperçu le 18 octobre 2022, même si elle a supprimé son tweet par la suite, indique le site de Télé-Loisirs. Elle avait repartagé un tweet de son compte fan qui indiquait qu'après deux ans de relation, l'interprète de Djaja et son producteur Vladimir Boudnikoff (34 ans), père de son deuxième enfant - Ava née en janvier 2022 -, n'étaient "officiellement plus ensemble". Le compte fan ajoute : "la chanteuse ne s'est toujours pas exprimée sur les réseaux mais une source sur me l'a confirmé." Une publication qu'elle avait repartagée, une façon de valider l'information, mais qu'elle a finalement retirée.