Aya Nakamura : Son compagnon Vladimir, furieux, met les choses au clair après leur garde à vue !

Le 6 septembre 2022, la chanteuse Aya Nakamura et son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff ont été au coeur d'une grave altercation, rapportaient TF1 et BFMTV. Dans la foulée, ils ont été placés brièvement en garde à vue au commissariat de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour violences réciproques sur conjoint. Au bout de quelques heures, les amoureux sont ressortis avec une convocation judiciaire, en novembre prochain, devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Alors que des rumeurs affirmaient qu'une arme à feu avait été sortie au domicile de l'interprète du tube Pookie, son conjoint dément catégoriquement.

Ce vendredi 12 août, Aya Nakamura a partagé dans la story de son compte Instagram un communiqué rédigé par son compagnon Vladimir Boudnikoff, visiblement furieux de ce qu'il a pu lire ici ou là. Il a donc tenu à donner sa version des faits et à réagir à l'affaire. Il écrit : "La femme que j'aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c'est la vie aussi... Je n'ai braqué personne. Avec aucune arme à feu, sans poudre, ni balles... Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir à la maison avant Netflix. Donc tout va bien." Très agacé par certains articles de presse liés à l'affaire qui, selon lui auraient "déformé l'histoire pour l'aggraver", il ajoute : "Que les médias français restent à leur place et respectent notre vie privée et celle de notre famille. Merci d'avance."

Aya Nakamura (27 ans) et Vladimir Boudnikoff - père de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Ava - sont passés devant une unité médico-judiciaire et ils se sont vu prescrire trois jours d'ITT chacun, sans que l'on ne sache la nature exacte de leurs blessures. L'altercation a de toute évidence était très violente mais ni l'un ni l'autre n'a voulu préciser, pour le moment, ce qui a déclenché cette histoire.

Après cette altercation, la police a mené une perquisition au domicile du couple. Et, selon les premiers éléments rapportés, le bilan était celui-ci : une arme factice, une carabine, plusieurs plants de cannabis et 14 000 euros en liquide.