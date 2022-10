Emily Ratajkowski noyée dans un jogging trop large, Aya Nakamura ose le roux au défilé Balenciaga !

Le dimanche 2 octobre 2022, la Fashion Week de Paris a encore fait des siennes. Alors que l'évènement se clôture dans deux journées à peine, c'était au tour de la marque Balenciaga de dévoiler, au public, les diverses pièces de sa collection femme, prêt-à-porter, printemps-été 2023. Un tel spectacle, évidemment, a attiré de nombreuses célébrités. Et il faut croire que la maison espagnole avait imposé un dresscode très spécifique puisque chaque invité, ou presque, était venu jusqu'à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, vêtu d'un total look noir.

Peut-être que chacun avait tout simplement peur de se tâcher, le défilé Balenciaga ayant eu lieu dans un immense hangar boueux post-apocalyptique. Pour applaudir les modèles, malgré le ciel grisâtre de ce dimanche 2 octobre 2022, Kanye West avait fait le déplacement - il a également défilé ! -, mais aussi Salma Hayek, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Doja Cat, le rappeur SCH, Sammi Cheng, Rickey Thompson, Reign Judge, Mona Tougaard, Krit Amnuaydechkorn, Kemio, Jermell Charlo, Jay Chou, Han So Hee, Daniel Kaluuya, Chiara Ferragni, Charli XCX, Barbie Ferreira, Araya Alberta Haragate, Vittoria Ceretti, Selah Marley, Anastasia Karanikolaou, Justine Skye, Younes Bendjima, la star de l'émission Selling Sunset Christine Quinn, Sinéad Burke, Araya Alberta Hargate, le rappeur Offset, Hari Nef, Rickey Thompson, Sevdaliza ou encore Fai Khadra.

Peu d'invités avaient, ce jour-là, osé la couleur. On soulèvera seulement l'effort de la chanteuse Aya Nakamura, qui a sorti sa carte du jeu à l'aide d'une chevelure rousse cuivrée et de chaussures lassées blanches, d'Anna Wintour, venue en Seine-Saint-Denis en long manteau de cuir rouge et robe fleurie - puisqu'après tout, elle fait bien ce qu'elle veut -, d'Alexa Demie et Bella Hadid, qui ont apporté un peu de teintes vives dans nos vies, et finalement de la frenchie Yseult, nichée dans un large manteau immaculé. Ha, la mode...