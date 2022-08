Aya Nakamura : Son domicile perquisitionné, ce que les enquêteurs ont trouvé sur place...

C'est une mauvaise passe que traverse la chanteuse Aya Nakamura : en couple depuis 2020 avec son producteur Vladimir Boudnikoff, la trentenaire a eu la mauvaise surprise de le voir débarquer armé dans leur appartement de Rosny-sous-Bois, alors qu'elle rentrait chez elle avec deux amis. Le père de sa fille cadette, Ava, s'est alors montré très menaçant, avant que la police n'arrête cette dispute devenue ultra-violente et n'embarque tout le monde.

Si les deux amis ont été vite relâchés, et que le couple est sorti de garde à vue avec une convocation au tribunal pour "violences par conjoint ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours" les policiers ont surtout retenu l'existence de l'arme, avec laquelle Vladimir avait menacé les trois autres mis en cause dans l'histoire et ont décidé d'une perquisition de l'appartement où celui-ci vivait.

Et le bilan est plutôt lourd : la police y aurait trouvé une arme factice, mais également une carabine, plusieurs plants de cannabis et 14 000 euros en liquide. Un butin qui a sûrement fait l'objet de questions de la part de la police lors de son interrogatoire. Cela lui vaudra-t-il plus d'ennuis ? La réponse sera sûrement donnée lors de leur passage au tribunal, dont la date n'a pas encore été donnée.

Les avocats de la chanteuse ont en effet refusé de commenter cette mésaventure liée à leur cliente et à son compagnon. Celle-ci n'a fait aucune remarque non plus, habituée à cacher sa vie privée et à ne jamais trop en parler. Son couple avec Vladimir, qui est également son producteur, avait notamment été l'objet de très nombreuses rumeurs avant de sortir au grand jour.

L'interprète de Pookie ne parle pas non plus de ses enfants : maman d'une petite Aïcha, née en 2016 d'une première union, Aya Nakamura a eu une deuxième fillette au début de l'année 2022, une petite merveille dont le papa est justement Vladimir et dont elle n'a dévoilé qu'une seule photo, un adorable cliché des deux soeurs ensemble, dont elle avait en revanche caché le visage.