Aya Nakamura : Sa plus jeune fille, la petite soeur d'Aïcha, a bien grandi !

Même sans promo, Aya Nakamura fait toujours parler d'elle et aussi dans le bon sens. L'interprète de Jolie nana a été aperçue récemment au Festival de Cannes 2022 au bras de son compagnon Vladimir Boudnikoff, producteur et manager. Elle est apparue sur le tapis rouge dans une somptueuse robe noire à manches longues qui couvrent également ses mains. Son compagnon, quant à lui, portait un costume noir chic avec un noeud papillon noir, des lunettes noires et des baskets blanches pour garder un petit coté décontracté.

C'est avec lui qu'Aya Nakamura a donné naissance une petite fille en janvier 2022. Une grossesse qui est restée secrète pendant plusieurs mois. Auparavant, l'interprète de Djadja avait donné naissance à une première fille prénommée Aïcha en 2017, née d'une précédente union. Quelque temps après son accouchement, Aya Nakamura a vite retrouvé une silhouette canon.

Un instant tendresse entre Aya Nakamura et sa deuxième fille

Après un court séjour à Cannes, Aya Nakamura est rentrée chez elle pour retrouver sa douce vie de famille. Elle en a profité pour publier une story sur son compte Instagram où on la voit prendre sa deuxième fille dans les bras. Même si on ne peut pas voir le visage complet de sa fille, on remarque notamment à travers ses jambes que la petite a bien grandi. Elle fera peut-être la même carrière que sa maman, qui sait !

Très active sur les réseaux mais assez pudique sur sa vie sentimentale, Aya Nakamura semble filer le parfait amour avec Vladimir Boudnikoff depuis 2020 malgré des rumeurs de séparation qui ont fuité. Lors de l'anniversaire de sa compagne le 10 mai 2022, le producteur et manager avait partagé un cliché en story Instagram pour les 27 ans de sa chérie : "Joyeux anniversaire la plus belle des femmes ! Aujourd'hui, c'est ta journée, on va profiter. Merci d'être toi, merci pour tout ce que tu as fait, pour moi, pour nous, pour notre petite famille." Entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff, tout va bien donc !