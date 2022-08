Aya Nakamura maman d'Ava : son chéri Vladimir en dit plus sur leur fille "trop belle"

Par Tom Spencer Rédacteur Fan des corgis, des iconiques Spice Girls, de la princesse Diana et adepte de tea time, Tom Spencer aime notamment relater la vie des membres de la couronne britannique mais n’est jamais contre un petit détour outre-Atlantique.

Une embrouille ? Quelle embrouille ? Quelques jours seulement après leur garde à vue commune, et alors qu'ils sont convoqués au tribunal prochainement, la chanteuse Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff sont déjà passés à autre chose. Sur Instagram, monsieur a donné des nouvelles de sa chérie... et de leur fille !

L'heure est au retour au calme. Alors que la chanteuse Aya Nakamura (27 ans) et son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff (34 ans) ont été placés brièvement en garde à vue le 6 septembre après une altercation à leur domicile, ils ont depuis repris le cours normal de leur vie. Et, chose rare, le chéri de la star - furieux après certaines rumeurs sur leur embrouille - a multiplié les confidences sur Instagram. Dans la story de son compte, le 19 août 2022, Vladimir Boudnikoff a ainsi accepté de répondre aux questions de ses abonnés, souvent très curieux d'en savoir plus sur le couple qu'il forme avec l'interprète de Pookie. "On rigole fort, tout va bien", a-t-il notamment raconté, quelques jours après avoir fait les gros titres avec Aya Nakamura en raison de leur altercation et alors qu'ils sont convoqués en novembre prochain, devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Mais, surtout, il a aussi pris la parole pour la première fois pour parler de leur fille, Ava, née en janvier dernier. "Elle est en pleine forme, elle sourit toute la journée. C'est un amour. Trop mignonne, trop trop belle, Dieu merci", a-t-il déclaré, en fier papa. Et cette petite fille, a-t-elle hérité des traits de sa célèbre maman ou de son papa ? Vladimir Boudnikoff a répondu avec franchise. "Franchement, c'est un mélange de nous deux. Mais je dois avouer que la maman a gagné côté ressemblance", a-t-il répondu en ajoutant des émojis rieurs. Le producteur, qui a indiqué sur son compte Insta préparer la rentrée musicale en studio avec son label Vova Records, a aussi été touché par le message d'un follower le qualifiant de meilleur papa du monde. "Y a rien de plus important que la famille. Je fais de mon mieux en tout cas", a-t-il assuré.

Vladimir Boudnikoff et Aya Nakamura ont officialisé leur histoire d'amour en 2020 mais, auparavant, tous deux étaient déjà devenus parents. En effet, la chanteuse et nouvelle copine d'Alicia Keys avait donné naissance à une petite fille prénommée Aïcha alors que son chéri a lui eu un petit garçon, "la relève", dit-il sur Instagram sans en dévoiler plus.