Aya Nakamura torride en bikini, sa silhouette enflamme les internautes

Si l'artiste profite de vacances bien méritées, elle peut également savourer le succès de son troisième album Aya sorti le 13 novembre 2020. Certifié disque d'or un mois après sa sortie, il compte de nombreux tubes comme Sentiments grandissants, Nirvana, Jolie Nana, Hot, Tchop ou encore Plus jamais (en duo avec Stormzy). Un CD qui cartonne auprès des fans et qui compte également le titre Doudou, certifié Single d'or avec plus de 15 000 000 streams.

Interviewée dans l'émission Clique en 2020, Mouloud Achour avait tenté d'analyser les paroles de ce nouvel album très porté sur les relations sentimentales et l'amour. À cette occasion, Aya avait confié être "très douce et romantique" lorsqu'elle était en couple. "Les filles, on est toutes un peu chiantes. Donc il y a toujours ce côté un peu chipie... J'aime bien qu'on me rassure. Toujours ce besoin qu'on me dise : 'Mais non t'inquiètes, c'est toi que j'aime.' Mais sinon je suis cool." avait-elle expliqué. À en voir les chiffres de ventes de ce nouvel album, l'amour est en tout cas une superbe source d'inspiration pour Aya Nakamura.