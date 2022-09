Ayem et Matthieu Delormeau : Retrouvailles mouvementées dans TPMP People, les attaques fusent !

En 2018, le Mad Mag présenté par Ayem Nour s'arrêtait faute d'audience et l'ancienne candidate de Secret Story décidait de faire une longue pause médiatique. Le 3 septembre 2022, la jolie brune a fait son grand retour en tant que chroniqueuse dans l'émission TPMP People. Face à Matthieu Delormeau (son ancien acolyte sur NRJ12), la jolie brune, bien déterminée à se refaire une place sur le petit écran, a souhaité lui poser une question très personnelle...

Alors honnêtement...

"Est-ce que je t'ai manqué ?" a-t-elle demandé, avec un petit air coquin. "C'est la pub ou c'est pas la pub ?", répond l'animateur gêné. "Est-ce que tu m'a manquée ? Alors honnêtement... Je suis heureux de te revoir. Voilà. Et après je te dis la vérité Ayem. Tu dis tout et t'es Ayem ou tu restes pas là parce que franchement..." lui a-t-il rétorqué, un peu froid. "Très bien. Tu veux que je redevienne la Ayem d'avant ?", a-t-elle renchéri. "Pas trop quand même !", a ajouté Benoît, ancien candidat de Secret Story lui aussi.

Visiblement surpris de retrouver Ayem Nour sur le plateau, Matthieu Delormeau a ensuite souligné qu'elle a disparu depuis "des années". "Il suffisait de prendre des nouvelles, tu n'as pas pris de mes nouvelles" a alors lancé Ayem, qui s'est plusieurs fois disputée avec l'animateur de TPMP People dans le passé. Expliquant qu'elle vit désormais dans le Sud avec son fils Ayvin (fruit de son amour avec Vincent Miclet dont elle est désormais séparée), la jeune femme s'est ensuite fait taquiner sur son mode de vie.

C'est l'argent de mon fils !

"Tu vis de quoi maintenant mon chou ?", lui a demandé Matthieu Delormeau."De ton divorce avec Vincent Miclet ?", a ensuite plaisanté Jean-Pascal Lacoste. "Tu disais pas ça en loges hein. Tu étais bien plus sympa dans les loges", lui a répondu Ayem, un peu agacée par ses remarques. "Je me suis isolée, et c'est d'ailleurs ce que tu m'as conseillé (...) J'avais beaucoup de collabs, j'ai écrit un livre, je me suis occupée de mon fils aussi et on va pas se mentir, j'avais aussi un peu d'argent de côté", a confié Ayem. "Tu vis de la pension alimentaire ?", l'a à nouveau taquiné Matthieu Delormeau. "La pension alimentaire est pour mon fils, tu veux des détails ? C'est l'argent de mon fils !" a sèchement recadré la jolie brune. Des retrouvailles... piquantes !

Très élégante et stylée, la belle Ayem ne s'est pas laissé démontée par quelques piques qui étaient quand même gentils... mais faut bien faire le buzz hein Matthieu ?