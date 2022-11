Ayem Nour et Daniel de Secret Story : Que devient son sublime ex qu'elle a connu avant Vincent Miclet ?

Ce jeudi 24 novembre 2022, Ayem Nour fête ses 34 ans. Un anniversaire particulier puisqu'elle est actuellement bloquée au Maroc, à cause de la guerre qui l'oppose à Vincent Miclet, le papa de son fils Ayvin (6 ans). Avant de se mettre en couple avec l'homme d'affaires de 54 ans, elle a notamment connu une histoire d'amour avec Daniel Mkongo. Mais qu'est-il devenu ?

En 2011, TF1 a donné le coup d'envoi de la saison 5 de Secret Story (remportée par Marie Garet). Une émission à laquelle ont notamment participé Ayem Nour et Daniel Mkongo. Les deux habitants de la maison avaient pour secret commun "Nous sommes un faux couple". Et très vite, la réalité a dépassé la fiction pour le candidat suisse qui avait 21 ans à l'époque. Il était en effet tombé sous le charme de la belle brune. Mais, ne souhaitant pas se rapprocher de lui sous l'oeil des caméras, la candidate n'avait donné suite à cette histoire qu'une fois l'aventure terminée. Mais leur idylle n'a finalement pas duré.

Des projets de qualité

Daniel Mkongo a donc fait sa route de son côté. En 2012, il a participé à la télé-réalité Big Brother en Italie mais a été viré du programme pour blasphème. "En fait, j'ai dit un mot que je n'aurais pas dû dire parce qu'il paraît qu'en Italie, c'est très grave. C'était 'nom de Dieu'. En français, ça n'est pas très grave, mais en Italie, ils m'ont viré à cause de ça. Surtout par rapport au public qui était choqué", confiait-il à Télé Loisirs en mai de la même année. Qu'à cela ne tienne, il a poursuivi son évolution loin du petit écran.

En 2013, il s'est lancé dans le rap. "J'ai eu la chance de faire des concerts en Italie pendant un an et demi. J'ai beaucoup appris", confiait-il à nos confrères de 20 Minutes en 2015. Il a finalement préféré se concentrer sur un autre projet : sa marque de vêtements Maison Bastet. Il proposait des T-shirts, sweats, vestes, pantalons ou encore bonnets fabriqués en Italie à base de matériaux de haute qualité. Puis en 2016, il a créé Pacifique Avant Garde. Il y commercialise des parfums, des bougies et même du thé.

Côté coeur, on ne sait pas si Daniel Mkongo est actuellement en couple.