Ayem Nour "placée sous contrôle judiciaire" ? : nouvelles avancées sur le conflit qui l'oppose à son ex compagnon

Voilà plusieurs mois que l'affaire opposant Ayem Nour et son ex Vincent Miclet semblait au point mort... Mais aujourd'hui, Le Parisien a donné des nouvelles... du côté de Vincent Miclet justement. Depuis novembre 2022, celle qui s'est fait connaître dans l'émission Secret Story en 2011, est en conflit avec son ancien compagnon et père de son fils Ayvin, né le 7 juin 2016. D'un côté, le père de l'enfant affirme que la jolie brune a tenté de kidnapper le petit, tandis que de l'autre, Ayem Nour affirme vivre un enfer au Maroc, auprès de son fils, dont le passeport a été confisqué par son père...

Le combat pour la garde de leur fils ne semble pas prêt de s'arrêter. Entre appels à l'aide sur les réseaux sociaux et attaques en justice, la chroniqueuse Ayem Nour et l'homme d'affaires Vincent Miclet n'hésitent pas à laver leur linge sale en public. Il y a peu, l'ancienne star de télé-réalité a même tenté d'interpeller le Roi du Maroc et le Président Emmanuel Macron via une vidéo postée sur Instagram. Afin de mieux comprendre l'affaire et d'obtenir de nouvelles informations, nos confrères du Parisien ont contacté la mère de 34 ans, qui a obtenu la garde exclusive de son fils par la justice française. Vincent Miclet quant à lui, pouvait voir son fils lors des vacances et un week-end sur deux. Mais lorsque le petit a eu 6 ans, Ayem Nour a conclu un "deal" avec son ex et a accepté de faire scolariser son fils à Marrakech pour un essai d'un an. "Mais j'ai rapidement compris qu'en réalité, il m'avait amené sur son terrain, au Maroc, pour tenter d'obtenir la garde exclusive", a déploré Ayem. Elle tente alors de regagner la France avec son fils, en vain puisque ce dernier n'avait plus de passeport. C'est alors qu'un véritable bras de fer a commencé...

Une escalade très rapide

"Je me suis rendue au consulat et à l'ambassade. Mais mon mari avait pris le soin d'appeler les autorités pour éviter qu'on me délivre un nouveau passeport. Ayant aussi une partie de l'autorité parentale, il a joué la carte juridique", a-t-elle précisé.

De son côté, Vincent Miclet accuse son ex compagne d'avoir voulu enlever leur fils et porte plainte pour "enlèvement et détournement d'un mineur de moins de dix-huit ans". Contacté par Le Parisien, Vincent Miclet s'est exprimé par l'intermédiaire de son avocat et a fait savoir "qu'il fait entièrement confiance à la justice marocaine et que les faits reprochés à la mère de son fils sont extrêmement graves, puisqu'il s'agit notamment d'enlèvement d'enfant et de refus de scolarisation". Toujours selon l'avocat de l'homme d'affaires, Ayem Nour a donc été placée sous contrôle judiciaire. Cette information n'a pas été confirmée par Ayem. "Elle a interdiction de quitter le territoire marocain. Mais malgré cela, elle a tenté de quitter le Maroc - elle avait un document français pour ce faire d'après nos informations -, avant d'être bloquée par la police de l'air et des frontières marocaines". Déscolarisé depuis plus de 5 mois, le petit Ayvin subit les conséquences de ce violent conflit. "Cela contrevient à toutes les lois aussi bien françaises que marocaines et met en difficulté un enfant âgé 6 ans et demi en plein apprentissage de la lecture et de l'écriture", précise l'avocat. Cependant, depuis que l'enfant ne peut plus aller à l'école américaine ou il était inscrit, ce sont des professeurs qui de déplacent à domicile a pu être constaté.

Fatiguée, Ayem Nour assure quant à elle qu'elle veut seulement retrouver le calme et la paix. "Je veux juste rentrer chez nous avec mon fils. Je n'empêcherai jamais Vincent de voir son fils, je ne peindrai jamais un tableau machiavélique de son papa. Je ne veux pas le priver d'une figure paternelle", a-t-elle assuré au téléphone. Selon Le Parisien, le procès devrait avoir lieu dans les prochains mois...